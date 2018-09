100% mảnh vỡ trên biển Quảng Bình không phải của máy bay Việt Nam

(Dân Việt) 100% đây không phải là mảnh vỡ của máy bay Việt Nam, song chưa có kết luận cuối cùng về nguồn gốc của mảnh vỡ.

Vật thể nghi là mảnh vỡ máy bay do ngư dân vớt được. (Ảnh: Bộ đội Biên phòng Quảng Bình). Liên quan tới mảnh vỡ nghi của máy bay được ngư dân phát hiện khi kéo lưới trên vùng biển Quảng Bình hôm 16/9, nguồn tin riêng của PV cho biết, 100% đây không phải là máy bay của Việt Nam. Qua nhận định ban đầu từ cơ quan chức năng, trên mảnh vỡ có các ký hiệu bằng chữ nước ngoài là tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Đây là những ký hiệu chưa từng có trên các máy bay Su30 MK2 hay máy bay Casa,… của Việt Nam. “100% đây không phải là mảnh vỡ máy bay quân sự của Việt Nam, bởi máy bay của Việt Nam chủ yếu nhập khẩu từ Nga và phải có tiếng Nga, còn máy bay nhập khẩu từ Trung Quốc thì phải có tiếng Trung…”, nguồn tin nói. Nguồn tin cũng cho biết, mảnh vỡ được thu hồi từ một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi cách cảng Hòn La (tỉnh Quảng Bình) khoảng 29 hải lý về hướng đông bắc. Một số ký hiệu trên mảnh vỡ. (Ảnh: Bộ đội Biên phòng Quảng Bình) “Nhận định ban đầu đây có khả năng là mảnh vỡ máy bay của Mỹ, bị rơi xuống biển trong thời kháng chiến chống Mỹ”, nguồn tin cho hay. Tuy nhiên, để biết chính xác nguồn gốc của mảnh vỡ thì cần chờ kết luận của các đơn vị kỹ thuộc Quân chủng Phòng không Không quân Việt Nam sau khi xem xét kỹ lưỡng từng ký hiệu, thông số kỹ thuật,… Trước đó, khoảng 16h ngày 16/9, khi đánh cá ngoài khơi biển Hòn La, anh Nguyễn Nhật (SN 1990; trú xã Nghĩa Phú, TP.Quảng Ngãi) phát hiện một vật thể bằng kim loại mắc vào lưới. Đến 14h chiều 17/9, tàu cá của anh Nhật kéo vật thể này vào khu vực cảng cá Thanh Trạch và trình báo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh (tỉnh Quảng Bình. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác minh vật thể là một khối kim loại có hình đa giác, cạnh dài nhất 2,9m, cạnh rộng nhất 0,85m, nặng khoảng 200kg. Vật thể nghi là một bộ phận rơi ra từ máy bay. Vật thể có màu trắng sữa, có thể là nhôm hoặc inox, trên thân có ghi số và chữ nước ngoài: 218L, 222L, 224L, REAR SIGNAL HORN, DO NOT RAINT, 21LVER PLATE WAGE, AIRPLANES,…

Tag: may bay mh370, may bay roi, xac may bay, quang binh