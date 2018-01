11 cách né mặt tử thần mang tên ung thư cực đơn giản, hiệu quả

1. Bỏ thuốc lá: Mỗi điếu thuốc chứa khoảng 250 chất độc hại, gần 70 chất trong số đó có khả năng gây ung thư. Không chỉ là nguyên nhân dẫn đến bệnh ung thư phổi, thuốc lá còn liên quan đến 12 loại ung thư khác ở dạ dày, bàng quang, thận, miệng, cổ họng,… Nên bỏ thuốc lá càng sớm càng tốt. Có thể hỏi bác sĩ để được tư vấn về phương pháp cai thuốc lá hiệu quả.

2. Ăn nhiều các loại rau họ cải: Các loại trái cây, rau củ nói chung đều có tác dụng phòng chống ung thư vì chứa rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe như chất xơ, vitamin, ít chất béo. Đặc biệt, các loại rau họ cải như súp lơ, cải xoăn, cải xoong, rau bina,… giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tổn thương DNA, ngăn chặn tế bào ung thư. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng, nên có chế độ ăn uống giàu màu sắc để đảm bảo cơ thể được cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng.

3. Kiểm soát trọng lượng cơ thể: Không kiểm soát được trọng lượng cơ thể có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư, đặc biệt là ở vú, đại tràng, tử cung, thực quản và túi mật. Các nhà nghiên cứu giải thích rằng, cân nặng tăng nahnh khiến các tế bào chất béo giải phóng chất kích thích tế bào ung thư phát triển.

4. Hạn chế rượu: Rượu có liên quan đến ung thư miệng, ung thư vú, gan, và thực quản,… Uống càng nhiều rượu, nguy cơ mắc ung thư càng cao. Nếu bắt buộc phải uống, hãy phân định rõ liều lượng: phu nữ không quá 1 ly, nam giới không quá 2 ly mỗi ngày.

5. Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn: Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, các thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói, thịt nguội,… chứa rất nhiều nitrit và nitrates có thể là nguyên nhân dẫn đến bệnh ung thư. Không chỉ vậy, những loại thịt có màu đỏ như thịt bò hoặc bánh mì kẹp thịt nếu sử dụng thường xuyên trong 1 thời gian dài có thể là nguy cơ mắc bệnh ung thư đại trực tràng. Nên lựa chọn các loại thực phẩm an toàn hơn cho sức khỏe như thịt gà và cá.

6. Tích cực tập thể dục: Tập thể dục là 1 trong những biện pháp ngăn ngừa ung thư vô cùng hiệu quả, giúp chống lại nguy cơ mắc bệnh béo phì và giảm các kích thích tố như estrogen và insulin. Nên dành thời gian luyện tập đều đặn khoảng 30 phút mỗi ngày để nhận những lợi ích sức khỏe tuyệt vời.

7. Bôi kem chống nắng thường xuyên: Ánh nắng mặt trời rực rỡ chứa rất nhiều tia UV có thể làm tổn thương da, là nguyên nhân dẫn đến ung thư. Cách tốt nhất để phòng tránh nguy cơ này là luôn bôi kem chống nắng trước khi ra ngoài khoảng 15 phút. Nên lựa chọn các loại kem chống nắng có độ SPF từ 30 trở lên, thoa thêm lớp kem bất cứ khi nào đổ mồ hôi quá nhiều hoặc đi bơi. Thêm vào đó, nên đội mũ và đeo kính râm khi hoạt động dưới nắng gắt.

8. “Chuyện ấy” an toàn: Nhiều loại bệnh tình dục có thể làm tăng nguy cơ mắc 1 số bệnh ung thư. Khoảng 70% trường hợp ung thư cổ tử cung là do các loại virus HPV gây nên. Để có “chuyện ấy” an toàn nên sử dụng bao cao su và chung thủy với mối quan hệ 1 vợ 1 chồng/1 bạn tình.

9. Tiêm phòng định kỳ: 1 số loại vắc xin có tác dụng chống lại nguy cơ mắc các bệnh ung thư. Vắc xin HPV có tác dụng ngăn ngừa ung thư cổ tử cung, âm đạo và hậu môn. Thời gian chủng ngừa phù hợp là từ 9 đến 26 tuổi. Thuốc chủng ngừa viêm gan loại bỏ virus gây ung thư gan.

10. Kiểm tra kỹ các thành phần trong thực phẩm, hạn chế sử dụng các chất độc hại: Các chất hóa học có khả năng gây các bệnh ung thư làm tổn thương DNA trong tế bào làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư nếu chạm vào, ăn hoặc hít phải chúng. Các chất radon và benzene có thể bị nhiễm phải khi tiếp xúc với các chất tẩy rửa khi làm việc nhà. Các chất hóa học trong thuốc trừ sâu, chất dẻo và một số sản phẩm gia đình cũng có thể gây rủi ro. Tất nhiên chúng ta không thể tránh mặt được tất cả sản phẩm có thể gây độc hại cho cơ thể, nhưng nên tỉnh táo và cân nhắc sử dụng các sản phẩm an toàn hơn cho sức khỏe.

11. Hiểu biết về tiền sử bệnh tật gia đình: Một số gen di truyền từ cha mẹ sang con cái có thể gây nguy cơ mắc các bệnh ung thư. Tìm hiểu rõ về lịch sử bệnh tật của các thànhviên trong gia đình để được tầm soát ung thư là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và những người thân.