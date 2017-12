13 người tử vong trong xe khách - vụ tai nạn thảm khốc nhất năm 2017

(Dân Việt) Xe khách tông xe tải khiến 13 người tử vong ở Gia Lai, hai tàu chở hàng đâm nhau làm 9 người chết là những vụ tai nạn cướp đi nhiều sinh mạng nhất năm 2017.

9 tháng đầu năm 2017, toàn quốc xảy ra hơn 14.000 vụ tai nạn giao thông khiến hơn 6.000 người chết, gần 12.000 người bị thương. Trong đó, có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều người tử vong.

13 người tử vong trong xe khách nát bét đầu

Sáng 7/5, xe tải mang BKS 77C - 139.37 do tài xế Võ Văn Quý điều khiển từ Gia Lai đi Đắk Lắk, khi đến đường Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, đã đâm trực diện xe khách giường nằm BKS 18B - 018.32 (có 43 người trên xe) chạy ngược chiều. Sau vụ tai nạn, 13 người tử vong, 33 người bị thương.

Vụ tai nạn khiến xe khách biến dạng hoàn toàn, 13 người tử vong

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ tai nạn do tài xế xe tải chạy quá tốc độ, lấn làn gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên. Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cho thấy, mẫu thử máu của tài Quý không chứa ethanol hay các chất ma túy thường gặp. Về hai phương tiện trong vụ tai nạn, cơ quan chức năng cũng xác định không có sự cố kỹ thuật.

Ngày 9/5, cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Gia Lai đã có quyết định khởi tố vụ án Vi phạm các quy định về điều khiển giao thông đường bộ khiến 13 người chết, 33 người bị thương.

9 thuyền viên trên tàu hàng tử vong trên biển

Đêm 27/3, tàu Hải Thành 26 BLC vận chuyển clinker từ Hải Phòng đi Cần Thơ (trên tàu có 11 người), đến vùng biển cách mũi Vũng Tàu 44 hải lý về phía đông đông bắc đã va chạm với tàu Petrolimex14.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân khu vực tàu Hải Thành 26 BLC bị chìm

Cú va chạm mạnh khiến tàu Hải Thành 26 BLC chìm xuống biển cùng toàn bộ hàng hóa. Lúc này, tàu Pertrolimex 14 cứu được thuyền trưởng Nguyễn Viết Thắng và sĩ quan boong Hoàng Tiến Khôi.

9 người khác tử vong được lực lượng chức năng tìm thấy nhiều ngày sau đó. Ngày 18/7, Cơ quan an ninh điều tra (PA92) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với những người liên quan đến vụ việc.

Hai xe khách đấu đầu kinh hoàng, 6 người tử vong

Khoảng 4h sáng 2/10, xe ô tô khách 16 chỗ di chuyển từ TP.HCM lên núi Bà Đen đã xảy ra va chạm với xe khách 35 chỗ chạy theo hướng ngược lại trên đường 784 (đoạn qua ấp Thuận Hòa, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh).Theo Ban ATGT tỉnh Tây Ninh, vụ tai nạn khiến 6 người tử vong, 8 người bị thương.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn xe khách ở Tây Ninh

Tại hiện trường, xe ô tô loại 16 chỗ bị biến dạng hoàn toàn, bung toàn bộ phần vỏ xe để lộ ra toàn bộ nội thất bên trong. Trong khi đó, xe khách 35 chỗ cũng bị hư hỏng nặng, bể kính và móp phần đầu lẫn hông xe. Lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Tây Ninh cho biết, nguyên nhân ban đầu có thể khẳng định là do tài xế xe khách 16 chỗ buồn ngủ và chạy lấn làn.

Xe khách đâm ô tô đầu kéo ở Bình Định, 5 người tử vong

Ngày 16/8, xe khách mang biển số 75B do tài xế Nguyễn Long Hồ (44 tuổi, ngụ Thừa Thiên Huế) điều khiển chở theo 18 hành khách chạy trên đường tránh quốc lộ 1 qua huyện Phù Mỹ từ Nam ra Bắc.

Xe khách đâm ô tô đầu kéo ở Bình Định, 5 người tử vong

Khi xe khách đến thôn An Lạc Đông 2, thị trấn Phù Mỹ tỉnh Bình Định xảy ra va chạm với xe đầu kéo biển số 35C chạy chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến 5 người tử vong (4 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong khi đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ).

Chiều 25/8, Công an huyện Phù Mỹ có quyết định khởi tố vụ án Vi phạm các quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ dẫn đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên.

Tàu khách đâm ô tô nát bươm, 4 người tử vong

Chiều 24/4, tại Km 1102+100, đoạn giao nhau giữa đường sắt Bắc - Nam với đường ngang hợp pháp thuộc địa phận thôn Cảnh An 2, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước (Bình Định) đã xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô con loại Innova 7 chỗ BKS 78A-036.52 với tàu lửa TN1. Vụ tai nạn làm 4 người chết, 2 người bị thương.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn giữa tàu hỏa và ô tô khiến 4 người tử vong

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo xử lý vụ việc. Qua đó, ông Dũng quyết định hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân chết 10 triệu đồng và hỗ trợ xe đưa nạn nhân về quê.