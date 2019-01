16 nam thanh nữ tú tập làm chuyện "động trời" trong "tiệc mừng năm mới"

(Dân Việt) 16 nam thanh nữ tú từ nhiều tỉnh thành đã tụ tập tại một quán karaoke trên địa bàn tỉnh Hưng Yên để tổ chức "tiệc mừng năm mới".

Các đối tượng tại thời điểm lực lượng chức năng vào kiểm tra.

Ngày 2/1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Công an huyện Văn Lâm phối hợp với Công an xã Tân Quang đã phát hiện 16 thanh niên nam, nữ đang tụ tập sử dụng ma tuý trên tại một quán karaoke trên địa bàn xã Văn Lâm.

Theo đó, khoảng 2h15 rạng sáng 1/1, đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Văn Lâm phối hợp với Công an xã Tân Quang đã kiểm tra hành chính quán karaoke B.T có địa chỉ tại xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Lực lượng chức năng phát hiện phòng 202 có 16 thanh niên nam, nữ đang mở nhạc lớn, nghi có hành vi sử dụng ma tuý. Quá trình kiểm tra tìm thấy một mảnh vỡ viên nén nghi ma tuý tổng hợp, một tờ tiền polime mệnh giá 20.000 đồng được cuốn thành hình ống hút cùng 3 túi nilon có chứa chất kết tinh màu trắng.

Làm xét nghiệm nhanh, cả 16 đối tượng đều có dương tính với ma tuý. Lực lượng chức năng đã đưa tất cả về trụ sở để tiếp tục làm rõ.

16 dân chơi được đưa về trụ sở cơ quan điều tra.

Tại trụ sở cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận sau khi ăn tiệc tất niên đã rủ nhau đi mua ma tuý về quán karaoke để sử dụng.

Cơ quan điều tra cho hay 16 đối tượng có tuổi đời từ 20 - 25 từ các tỉnh miền Bắc và miền Trung, không có việc làm ổn định, có lối sống đua đòi, buông thả và thường tụ tập chơi bời.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng kể trên có Chu Quốc Khanh (29 tuổi, trú xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) đã có một tiền án về tội Giết người, mới ra tù thời gian gần đây.

Hiện vụ việc đàn tiếp tục được điều tra, làm rõ.