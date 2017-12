2 cô gái lắc lư điên cuồng cùng 23 thanh niên trong quán karaoke

Ập vào kiểm tra phòng vip karaoke, cảnh sát phát hiện 2 cô gái đang lắc lư điên cuồng với 23 thanh niên. Rạng sáng 29.12, Công an quận 1, TP.HCM ập vào kiểm tra quán karaoke Milan (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1). Tại một phòng vip, cảnh sát phát hiện 2 cô gái đang lắc lư điên cuồng cùng 23 thanh niên trong tiếng nhạc chát chúa. Trên bàn ngoài bia rượu, công an còn phát hiện 10 gói nylon chứa tinh thể màu trắng cùng một số viên nén màu xanh. Các đối tượng bị công an đưa về trụ sở để làm rõ 25 người được công an đưa về trụ sở làm việc. Tại đây, nhóm nam nữ khai sau khi nhậu xong tăng 1 cả nhóm đến quán karaoke chơi tăng 2 và sử dụng ma túy. Qua test nhanh, cả 25 người đều dương tính với ma túy. Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

