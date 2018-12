3 cựu Thứ trưởng và một loạt cựu quan chức bị khởi tố trong năm 2018

(Dân Việt) Năm 2018, nhiều cựu quan chức cấp cao như cựu Thứ trưởng, cựu Chủ tịch TP.Đà Nẵng, cựu tướng công an đã bị khởi tố vì những vi phạm trong quá trình công tác.

Khởi tố 2 cựu Thứ trưởng

Ngày 14/12, Bộ Công an cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can Trần Việt Tân (cựu Tổng cục trưởng) và ông Bùi Văn Thành (cựu Cục trưởng Bộ Công an) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Hai bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Việc khởi tố bị can Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” do Vũ "nhôm" và đồng phạm thực hiện.

Hai cựu Thứ trưởng Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân

Trước đó, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ngày 31/7/2018, Bộ Chính trị ban hành Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách chức Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Việt Tân; Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách hết chức vụ trong Đảng (Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an) đối với ông Bùi Văn Thành.

Ngày 8/8/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách Thứ trưởng Bộ Công an giai đoạn 2011 - 2016 đối với ông Trần Việt Tân; Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Thứ trưởng Bộ Công an đối với ông Bùi Văn Thành.

Cùng ngày 8/8/2018, căn cứ Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước ban hành Quyết định giáng cấp bậc hàm từ Thượng tướng xuống Trung tướng đối với ông Trần Việt Tân; Quyết định giáng cấp bậc hàm từ Trung tướng xuống Đại tá đối với ông Bùi Văn Thành.

Ngày 14/8/2018, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an đối với ông Bùi Văn Thành.

2 cựu tướng công an lĩnh án tù vì liên quan tới đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Liên quan vụ tổ chức đánh bạc nghìn tỷ trên mạng internet, năm 2018, hai cán bộ cao cấp của Bộ Công an là ông Phan Văn Vĩnh (cựu Trung tướng, cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Thiếu tướng, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50) bị khởi tố, bắt tạm giam vì tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Hai bị cáo Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tại phiên tòa hồi tháng 11.

Tại phiên tòa mới diễn ra tháng 11, TAND tỉnh Phú Thọ tuyên phạt ông Vĩnh 9 năm tù, còn ông Hóa bị tuyên phạt 10 năm tù về tội danh trên.

Khởi tố 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng và cựu Trung tướng tình báo trong vụ án Vũ “nhôm”

Liên quan đến vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, “Trốn thuế”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, ngày 17/4/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 7 bị can.

Lực lượng công an rời đi sau khi khám nhà cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Phan Hữu Tuấn. (Ảnh: NLĐ)

Trong đó, cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết khởi tố ông Phan Hữu Tuấn (cựu trung tướng, cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo) về hành vi “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”;

Khởi tố ông Trần Văn Minh (cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng 2006-2011) và ông Văn Hữu Chiến (cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng 2011-2014) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” theo Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan cảnh sát điều tra ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Phan Hữu Tuấn, Trần Văn Minh; áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Văn Hữu Chiến.

Nhiều cựu quan chức bị khởi tố vì những vi phạm liên quan tới vụ Phan Văn Anh Vũ – tức Vũ “nhôm” (ảnh).

Tại phiên tòa xét xử vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” cuối tháng 7/2018, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt ông Phan Hữu Tuấn 7 năm tù.

Phó Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Hữu Tín bị bắt

Ngày 19/11, Bộ Công an cho biết, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (C01), Bộ Công an đang điều tra các vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm” xảy ra tại địa bàn TP.HCM.

Bị can Nguyễn Hữu Tín

Mở rộng điều tra vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại dự án số 15 Thi Sách, quận 1, TP.HCM và vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại dự án 2-4-6 Hai Bà Trưng, quận 1, TP.HCM, C01 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối ông Nguyễn Hữu Tín (cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM).

Ngoài ông Tín, cơ quan cảnh sát điều tra còn bắt tạm giam 2 người khác có cùng tội danh trên, gồm Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở TNMT TP.HCM) và Trương Văn Út (Phó trưởng phòng Quản lý đất đai Sở TNMT TP.HCM).

Ba bị can bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Ông Nguyễn Hữu Tín làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM trong giai đoạn 2004-2008 và 2011-2015. Khoảng thời gian giữa hai giai đoạn trên, ông Nguyễn Hữu Tín làm Bí thư Quận ủy quận 5.

Cựu Thứ trưởng Lê Bạch Hồng bị bắt về hành vi cố ý làm trái

Ngày 9/11, Bộ Công an thông báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03), Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Công ty cho thuê tài chính II (ALCII) và các đơn vị có liên quan.

Ông Lê Bạch Hồng

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Bạch Hồng, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cựu Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và ông Nguyễn Huy Ban, cựu Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cùng 2 cán bộ cựu Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Ban Kế hoạch Tài chính BHXH Việt Nam.

Sau khi Bộ Công an công bố các quyết định tố tụng, BHXH Việt Nam đã có công văn gửi các cơ quan báo chí trong đó nêu rõ quan điểm của BHXH Việt Nam là thực hiện đúng theo quy định của pháp luật; nghiêm túc chấp hành các kết luận của các cơ quan có thẩm quyền; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật.

“Vụ việc xảy ra cách đây 10 năm và đã có kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương; các tập thể, cá nhân có liên quan đã bị xử lý kỷ luật theo quy định…

BHXH Việt Nam khẳng định, trong mọi trường hợp quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT luôn được đảm bảo theo quy định của pháp luật", công văn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam nêu.