3,5 tỷ và 4 cây vàng “bốc hơi” cùng chủ hụi, hàng chục hộ dân nháo nhào

(Dân Việt) Hàng chục hộ dân ở xã Mỹ Thắng (huyện Phù Mỹ, Bình Định) đang nháo nhào tìm kiếm chủ hụi ôm hơn 3,5 tỷ đồng và 4 cây vàng rời khỏi địa phương.

Theo đơn tố cáo của người dân, bà V. T. P (trú xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ) đã lợi dụng lòng tin của họ để vay, mượn tiền bằng hình thức viết tay hoặc lời nói. Bên cạnh đó, bà P còn huy động người dân chơi hụi và tự đứng ra làm chủ hụi, đi thu tiền.

Vì tin tưởng, nhiều người đã đem toàn bộ tài sản tích góp để chơi hụi nhưng khi không còn khả năng thanh toán, chủ hụi này đã rời khỏi địa phương nhiều ngày qua, không biết lý do.

Người dân cho rằng, tổng số tiền bà P chiếm đoạt trước khi rời khỏi nhà lên đến hơn 3,5 tỷ đồng, 3,5 cây vàng và 12 chỉ vàng.

Nhiều người dân bức xúc vì chủ hụi ôm tiền tỷ rời địa phương.

Bà Phan Thị Oanh (trú xã Mỹ Thắng) cho biết: “Vì biết nhau từ trước nên khi bà P nói đang cần khoản tiền 50 triệu đồng để lấy sổ đỏ đã cầm cố ngân hàng. Trong lúc đó có 40 triệu nên tôi cho bà P mượn và bà P hứa 5 ngày sau sẽ trả. Nhưng, 3 ngày sau (ngày 10.3 âm lịch), bà P đã rời bỏ nhà đi biệt tăm, chưa trả cho tôi”.

Lâm vào tình cảnh trớ trêu hơn, bà Phan Thị Hồi (72 tuổi) vừa cho bà P mượn, vừa tham gia góp hụi với tổng số tiền 20 triệu đồng.

“Tuổi cao, sức yếu nên tôi tin tưởng góp hụi, cho bà P mượn coi như của để dành, sau này ốm đau còn có đồng ra đồng vào. Ai dè, tiền chưa lấy, bà P đã trốn đi biệt tăm", bà Hồi nói.

Hiện, có hơn 70 người dân ở xã Mỹ Thắng là nạn nhân trong sự vụ “bốc hơi tiền tỷ” vẫn tìm đến nhà bà P nhưng chẳng thấy đâu.

“Tôi cho bà P mượn 1 cây vàng và chơi 100 triệu đồng tiền hụi. Sau đó, bà P đột ngột rời khỏi địa phương không lý do, tiền cũng không trả lại. Do vậy, chúng tôi đã làm đơn gửi lên công an để mong các cấp giải quyết sớm vụ việc”, bà Võ Thị Sử (trú xã Mỹ Thắng) bức xúc.

Hơn 70 nạn nhân trong sự cố "bốc hơi tiền tỷ" nhờ cơ quan chức năng vào cuộc.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Văn Thành Long, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thắng (huyện Phù Mỹ), cho biết: “Bản thân tôi có nghe bà con bàn tán về chuyện này. Tuy nhiên, địa phương chưa xác định được bà P đã đi đâu cũng như việc bà có tuyên bố vỡ nợ hay không. Tôi sẽ chỉ đạo công an xã kiểm tra thông tin này để có hướng xử lý phù hợp. Trường hợp vượt khả năng của xã, chúng tôi sẽ báo cáo UBND huyện để xin ý kiến chỉ đạo xử lý tiếp theo”.