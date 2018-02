35 vụ tai nạn giao thông, 24 người chết trong ngày mùng 4 Tết

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn cho nhân dân trở về thành phố khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, ngày 19.2 (tức mùng 4 Tết), toàn quốc xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông, trong đó có 29 vụ tai nạn, 6 vụ va chạm giao thông đường bộ, làm chết 24 người, 37 người bị thương. Đây là ngày có số người chết vì tai nạn giao thông thấp nhất so với 3 ngày Tết Mậu Tuất vừa qua.

Lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ các địa phương đã tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý 1.665 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; phạt tiền 310 triệu đồng; tạm giữ 422 phương tiện vi phạm và 186 giấy tờ các loại; tước 101 giấy phép lái xe.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, ngày 19/2 đã có 15 cuộc gọi và 5 tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban về tình trạng tự ý tăng giá vé vận tải hành khách, giá cước taxi của người dân. Sau khi nhận được thông tin, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan kiểm tra, xử lý triệt để nội dung các thông tin được phản ánh.

Trong 6 ngày nghỉ Tết nguyên đán, tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp. Toàn quốc xảy ra 231 vụ, làm chết 179 người, bị thương 186 người. Đặc biệt, tai nạn giao thông tăng cao, liên tục trong 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết; trong đó nguyên nhân chủ yếu là hành vi lái xe sau khi đã uống rượu bia, vi phạm tốc độ, không đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe máy...

Tình trạng ùn ứ kéo dài xảy ra thường xuyên tại các tuyến đường xung quanh nhiều đền, chùa trên địa bàn Hà Nội và TP HCM; nguyên nhân là do mật độ người tham gia giao thông tập trung về khu vực này quá lớn.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong các ngày cao điểm còn lại của Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa lễ hội xuân 2018, ngày 19/2, Phó thủ tướng - Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành và Ban an toàn giao thông tỉnh, thành tập trung chỉ đạo lực lượng công an và thanh tra giao thông đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm khắc, triệt để các hành vi vi phạm, không nể nang, không xuê xoa.

Các cơ quan chức năng bố trí lực lượng, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn cho nhân dân trở về thành phố khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán; đặc biệt là các tuyến giao thông hướng về Hà Nội, TP HCM, các khu vực giao thông trọng điểm phức tạp như cảng hàng không, nhà ga, bến xe...

Ngành giao thông vận tải tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động vận tải đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và đường hàng không; ứng trực 24/7 để kịp thời xử lý những phản án của người dân về vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tình hình ùn tắc giao thông qua đường dây nóng; yêu cầu các trạm thu phí khi có phương tiện ùn tắc dài hơn 700 m phải xả trạm cho phương tiện lưu thông.