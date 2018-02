4 nghề “hái ra tiền” trong năm 2018

(Dân Việt) Xu hướng cách mạng công nghệ, công nghiệp 4.0 đã phổ biến trên phạm vi toàn cầu trong đó có Việt Nam. Để có thể tận dụng cuộc cách mạng này, kiếm tiền đô hàng ngày, lao động có thể tham khảo 4 nhóm ngành dưới đây.

Trả lời phóng viên NTNN/Điện tử Dân Việt, ông Đào Quang Vinh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu xã hội (Bộ LĐTBXH) cho biết, trong 5-10 năm tới, có 4 ngành có thể giúp người lao động thu nhập hàng chục triệu đồng một tháng. Cụ thể là:

Nghề hướng dẫn viên du lịch cho khách nước ngoài

Nghề chạy xe công nghệ được xem là nghề "hot" khi cách mạng công nghệ 4.0 đã tràn về. Ảnh: I.T

Để có cơ hội đi làm việc ngoài nước, lao động có thể liên hệ với các công ty được Bộ LĐTBXH cấp phép đưa người đi xuất khẩu lao động hoặc liên hệ với Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) để được hướng dẫn.

So với hướng dẫn viên du lịch cho người Việt thì hướng dẫn viên cho khách Tây được cho là công việc văn minh, dễ kiếm tiền hơn. Thông thường một hướng dẫn viên chuyên nghiệp có thể kiếm từ 3-5 triệu đồng mỗi ngày. Công việc cũng tương đối đơn giản nhưng cần có văn phong giao tiếp tốt.

Thông thường, mức lương trung bình dao động khoảng 500.000 đồng/ngày. Ngoài lương, hướng dẫn viên có thể nhận thêm tiền thưởng của khách và tiền hoa hồng khi khách đến các địa điểm mua quà tặng. Khoản tiền hướng dẫn là cố định tuy nhiên khoản tiền thưởng và hoa hồng mua hàng phải tùy thuộc vào ứng xử, mối quan hệ của hướng dẫn viên với khách du lịch và chủ cửa hàng.

Nghề "xuất khẩu lao động"

Đây không được xem là nghề chính thức, tuy nhiên công việc này mỗi năm đã tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động Việt Nam, nhất là lao động phổ thông, lao động không có trình độ hay chuyên môn kỹ thuật cao.

Một số thị trường xuất khẩu lao động có tiềm năng, lao động có thể tìm đến như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Đức… đều cho thu nhập nghìn đô mỗi tháng. Ví dụ như Hàn Quốc, lao động có thể nhận mức lương khoảng hơn 2.000 USD/tháng (tương đương khoảng 45-50 triệu đồng). Một số thị trường khác như Đài Loan, Nhật Bản có mức thu nhập thấp hơn một chút, dao động từ 1.000 - 1.500 USD (khoảng 23-30 triệu đồng).

Nghề chạy xe công nghệ

Năm qua là năm chứng kiến sự bùng nổ của nghề lái xe công nghệ. Tận dụng cách mạng 4.0 nhiều hãng taxi, hãng Uber hay Grap đã mở rộng hệ thống kinh doanh, tuyển dụng đội ngũ tài xế. Chỉ cần 1 chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet và 1 phương tiện đi lại như xe máy, ôtô là bạn có thể trở thành một tài xế chuyên nghiệp.

Thông thường 1 tài xế chạy xe máy theo hình thức công nghệ có thể nhận lương từ 8-10 triệu/tháng nếu làm toàn thời gian. Có người chạy xe nhiều hơn, còn có thể nhận mức lương cao hơn nhiều. Đặc biệt với những tài xế chạy xe ôtô mức thu nhập còn có thể cao gấp 2-3 lần chạy xe máy.

Nghề kỹ sư an ninh mạng

Sự phát triển của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đồng nghĩa với việc các cuộc tấn công mạng có thể tạo tác động rất lớn, trên quy mô toàn cầu. Để đảm bảo an toàn hoạt động, mỗi doanh nghiệp đều cần lựa chọn đúng nhà cung cấp dịch vụ an ninh mạng, bao gồm cả việc bảo vệ và tổng hợp các thông tin của tổ chức. Điều này đòi hỏi các nhà quản lý cần phải trang bị, tuyển dụng một đội ngũ nhân viên giỏi về công nghệ thông tin, quản lý mạng. Những lao động trong ngành nghề này có mức thu nhập không dưới 2.000 USD/tháng, kèm theo đó là các chế độ phúc lợi tốt nhất so với các công việc khác.