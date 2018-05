500 tài xế tụ tập để “xử” người đàn ông đi Mercedes hành hung lái xe taxi?

(Dân Việt) Đại diện đại diện taxi Mai Linh đã chính thức lên tiếng về thông tin “500 anh em” tụ họp để “xử” người đàn ông đi Mercedes cầm gạch tấn công tài xế của hãng này.

Sáng 12.5, trên mạng xã hội lan truyền thông tin và hình ảnh về việc tài xế hãng taxi Mai Linh tập chung biểu tình “xử lý” người đàn ông đánh tài xế hãng này chảy máu đầu xảy ra ngày 10.5.

Theo đó, thông tin đăng tải với nội dung: “500 anh em taxi Mai Linh đang tụ họp tại đại bản doanh Mỹ Đình chuẩn bị đi xử vụ tài xế”. Kèm theo thông tin là hình ảnh cho thấy hàng trăm chiếc xe taxi Mai Linh tập chung trước sân vận động Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Thông tin và hình ảnh về sự việc được đăng tải trên mạng xã hội sáng nay.

Sau khi được tải lên mạng xã hội, thông tin và hình ảnh trên đã nhận được hàng nghìn lượt thích, hàng trăm lượt bình luận và chia sẻ. Đa số các bình luận đều thể hiện quan điểm đồng tình “xử” lái Mercedes.

Liên quan đến việc này, trao đổi với PV, đại diện taxi Mai Linh cho biết đây là thông tin không chính xác. Theo đó, việc taxi tập chung là do công ty diễn ra cuộc họp sơ kết. Còn việc tài xế bị đánh hiện vẫn đang được Công an quận Nam Từ Liêm điều tra làm rõ.

“Sáng nay chúng tôi họp trên hội trường Sân vận động Mỹ Đình để tổng kết quý 1, không có chuyện biểu tình gì”, vị đại taxi Mai Linh khẳng định.

Trước đó, như đã thông tin, vụ tài xế taxi Mai Linh bị "choảng" bằng gạch be bét máu sau cãi vã xảy ra lúc 17h30 ngày 10. 5. Danh tính của người cầm gạch "choảng" là N.V.T., địa chỉ tại B9, Cầu Diễn. T. có bố nguyên là giám đốc một nhà máy của Bộ quốc phòng. Mẹ T. cũng là một sỹ quan trong quân đội.

Tài xế taxi Mai Linh là Đinh Văn Điềm, sinh năm 1981, vào công ty được hơn một năm nay. Anh Điềm quê ở Nam Định, vợ con hiện vẫn sống ở quê, còn anh thuê nhà ở Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Tối 11.5, một lãnh đạo công an quận Nam Từ Liêm cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ tài xế taxi Mai Linh bị "choảng" gạch vào đầu. Hiện đội Điều tra Tổng hợp công an quận đang thụ lý hồ sơ vụ việc - tiếp nhận từ công an phường Cầu Diễn trước đó.

Lãnh đạo công an quận Từ Liêm khẳng định: "Quan điểm của công an quận là điều tra đúng người, đúng tội, không có chuyện bao che, bênh vực, dù người vi phạm có là ai".