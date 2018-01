Ai bảo vệ người mẫu sau "sự cố bikini" trên máy bay chở U23 VN?

Chỉ vì công việc nhưng có lúc, người mẫu bị "tổ trác" vì ý đồ của đơn vị tổ chức. Lại Thanh Hương là một ví dụ điển hình.

Bộ ảnh các người mẫu mặc trang phục bikini chụp ảnh lịch cho Vietjet Air.

Mọi lời chỉ trích đang đổ dồn về phía những cô người mẫu mặc bikini trình diễn trên chuyến bay chở các tuyển thủ U23 Việt Nam trở về từ Trung Quốc. Trong đó, người mẫu Lại Thanh Hương là người chịu sự chỉ trích nặng nề nhất bởi cô là nhân vật chính trong những bức ảnh phản cảm đang được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Minh Tú trong bộ bikini mà Lại Thanh Hương mặc trên máy bay.

Điều khiến cho người hâm mộ buông lời chỉ trích nặng nề bởi các tuyển thủ trẻ tuổi đang là "báu vật quốc gia" còn người mẫu (tức Lại Thanh Hương) lại quá phản cảm trong bộ trang phục không đúng kích cỡ. Nhiều ý kiến cho rằng "nếu Lại Thanh Hương đẹp hơn thì hẳn bộ bikini đã không phản cảm mà màn trình diễn cũng không đến nỗi không thể "chấp nhận" được như thế".

Hình ảnh khiến người hâm mộ bức xúc.

Điều đó hoàn toàn hợp lý bởi những ngấn mỡ khiến cho Lại Thanh Hương trở thành "kẻ cắp" quỷ quyệt bên cạnh những "thiên sứ" tuyển thủ. Thế nhưng, với mức thù lao chỉ vỏn vẹn 3 triệu đồng cho chuyến đi 2 ngày 1 đêm với hành trình Sài Gòn- Hà Nội- Trung Quốc và Trung Quốc- Hà Nội- Sài Gòn, chỉ có những người mẫu "ít tên kém thế" như Lại Thanh Hương mới nhận lời. Đây chính xác là mức thù lao mà các người mẫu trình diễn bikini trên chuyến bay Vietjet chở tuyển thủ U23 về nước, được nhận.

Vì quá khổ so với trang phục, Lại Thanh Hương trở nên phản cảm.

Nhiều câu hỏi đặt ra "3 triệu đồng mà đánh mất thể hiện. Ngu thì chịu".

Song mấy ai biết, thù lao của nghề người mẫu chỉ bé như hạt tiêu. Theo đó, những người mẫu này thường chỉ có các show diễn truyền hình với mức thù lao vài trăm ngàn (không quá 500 ngàn đồng/show). Đạo diễn Quý Khang chia sẻ: "Nếu trước đây, các chương trình trình diễn thời trang truyền hình thường quay 1 tuần/ show thì mỗi tháng, các người mẫu cũng có khoảng 4 show diễn. Nhưng nay, kinh tế khó khăn, chi phí sản xuất chương trình bị thu hẹp lại nên khoảng 1 tháng mới có một show diễn. Như vậy, trung bình, một năm, các người mẫu chỉ có khoảng 6 show diễn. Không khó để tính ra, mức thù lao của người mẫu được bao nhiêu".

Tất nhiên, không ít những chương trình sự kiện sẵn sàng trả thù lao lên đến 5.000 USD/ một lần xuất hiện. "Nhưng đó phải là những người có danh vị cao như hoa hậu hay siêu mẫu đình đám", người trong giới chia sẻ.

Trong khi show diễn ngày các ít đi thì người mẫu ngày xuất hiện càng nhiều. Trung bình mỗi năm, có ít nhất vài chục người mẫu xuất hiện, những người được phát hiện từ các cuộc thi, các chương trình truyền hình lớn nhỏ như siêu mẫu hay Vietnam's next top model. "Công việc đã khó thu nhập lại càng co cụm. Vậy nên, khi có một công việc thù lao 3 triệu đồng, gấp 5 lần so với mức thù lao bình thường, sao các cô ấy không nhận được? Chưa kể, những người trong số họ rất nghèo, không có đủ chi phí để trang trải cuộc sống", đạo diễn Quý Khang chia sẻ thêm.

Người mẫu mặc bikini trên chuyến bay chở đội tuyển U23 Việt Nam trở về sau trận đấu.

Không để ý đến những lời chỉ trích xấu, đẹp, phản cảm vì đó phần nào là thực tế. Nhưng những lời mạt sát kiểu "làm gái rẻ tiền" đang đổ về phía mình, các người mẫu bức xúc "thực sự, chúng tôi không làm gì cả. Chúng tôi chỉ làm việc theo hợp đồng và nhận thù lao được thỏa thuận. Mạt sát như thế thật sự oan cho chúng tôi", các người mẫu chia sẻ.

Trước đây, đơn vị đứng ra bảo vệ các người mẫu là Hội người mẫu Việt Nam. Nhưng, nhiều năm qua, Hội cũng dần trôi vào quên lãng vì không mấy hoạt động. Chia sẻ về điều này, những người trong giới khẳng định "cũng thật khó để bảo vệ các em khi hiện nay, các công ty tìm và ký hợp đồng thuê người mẫu không thông qua agency mà làm việc trực tiếp với các người mẫu. Nên thật khó để Hội lên tiếng".

Đó là sự thật và cũng dễ hiểu bởi, với mức thù lao eo hẹp, nếu thông qua công ty quản lý (đơn vị thứ 3), không biết các người mẫu còn nhận lại được bao nhiêu?