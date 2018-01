Ai cho phép công an Dương Đông bêu rếu người mua bán dâm?

(Dân Việt) Phạm vi bài viết này, chúng ta khoan bàn đúng - sai, phạm trù đạo đức của việc mua, bán dâm. Việc công an Dương Đông đưa người có hành vi mua bán dâm qua hình thức kích dục ra đường bêu rếu có thể nói là “dã man” và sai hoàn toàn.

Công an thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đưa 3 người phụ nữ và 1 người đàn ông có hành vi mua bán dâm ra đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 10, thị trấn này đọc rõ tên, tuổi, quê quán, mô tả cụ thể hành vi mua bán dâm với hình thức kích dục bằng miệng qua loa phóng thanh, trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân già trẻ, gái trai.

Nhiều người thoải mái cầm điện thoại ghi lại tung lên mạng.

Sau đó, nhiều đoạn video đã được tung lên và lan truyền dữ dội trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận.

Những video này cho thấy, trong lúc bêu tên, một cán bộ công an đọc cật lực qua loa phóng thanh: “Căn cứ Nghị định 167 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự an toàn xã hội, nay, Công an thị trấn Dương Đông đề nghị Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền đối với bà P.T.B.C (Dân Việt viết tắt) với hành vi sử dụng việc mua dâm, bán dâm, các hoạt động tình dục khác làm hình thức kinh doanh… với mức hình phạt trung bình là 25 triệu đồng”.

Công an thị trấn Dương Đông mô tả hành vi của từng người "mua bán dâm" qua loa phóng thanh. Ảnh cắt từ clip

Sau khi đọc xong tờ trình, cán bộ công an gọi họ tên từng người và yêu cầu họ bước lên phía trước để công khai lý lịch, thậm chí chi tiết hoàn cảnh gia đình, chồng, con.

“Đây là chị P.T.B.C (Dân Việt viết tắt tên), chủ quán cà phê M. nằm trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Sắp tới thì Công an thị trấn Dương Đông sẽ đề nghị chủ tịch ra quyết định xử phạt hành chính chị này về hành vi sử dụng việc mua dâm, bán dâm, các hoạt động tình dục khác…”.

Người đàn ông duy nhất trong số 4 người bị bêu tên được công an Dương Đông nêu đích danh là: “Còn đây là anh P.V.T (Dân Việt viết tắt tên), là người đến trực tiếp mua dâm. Đề nghị anh T. bước lên. Anh T. tạm trú tại KP.10, nghề nghiệp làm thợ hồ. Do không có vợ nên anh T. thường hay tìm đến những nơi có hoạt động tình dục trá hình để thỏa mãn nhu cầu. Đây cũng là hình thức của một người đàn ông trong ăn chơi”.

Rồi bi kịch nhất là khi cán bộ công an này đọc rất to: “Đây là chị X (Dân Việt viết tắt tên), quê ở huyện Lai Vung, Đồng Tháp. Chị X. ra Phú Quốc bán cà phê và làm cái nghề này. Chị X. đã có 2 con, chồng bệnh nặng”.

Người cuối cùng bị yêu cầu đứng lên phía trước và đọc tên là một cô gái tên N sinh năm 1994.

Không chỉ nêu danh tính, hoàn cảnh từng người, cán bộ công an còn dõng dạc mô tả qua loa phóng thanh chi tiết những hành vi mua bán dâm qua hình thức kích dục bằng miệng của những người này trước đông đảo người dân Phú Quốc.

Chiều 30.1, thiếu tá Dương Thiết Tâm - Phó trưởng công an thị trấn Dương Đông giải thích về việc tổ chức bêu tên người có hành vi mua bán dâm trước cộng đồng: “Buổi công bố quyết định xử phạt các đối tượng có hành vi mua bán dâm để họ đi nộp phạt nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục, răn đe với mọi người nên cơ quan công an đã tìm đến khu vực đông dân cư để công bố quyết định”.

Cũng ngay trong ngày hôm qua và sáng hôm nay, nhiều người lao động bình thường của Phú Quốc đã lên tiếng.

“Một số người chứng kiến vụ việc đã khuyên công an Dương Đông đừng làm vậy, tội nghiệp cho mấy người này. Công an Dương Đông nói làm vậy để răn đe nhưng làm thế là bêu rếu, xỉ nhục, triệt đường sống của người ta” - anh K, một người dân thị trấn chứng kiến vụ việc nói với tôi qua facebook.

Những người bị công an Dương Đông bêu tên

Trong phạm vi bài viết này, chúng ta khoan bàn đúng - sai, phạm trù đạo đức của việc mua, bán dâm.

Việc công an Dương Đông đưa người có hành vi mua bán dâm qua hình thức kích dục ra đường bêu tên có thể nói là “dã man” và sai hoàn toàn.

Và giới luật sư cả nước đã đồng loạt lên tiếng trên báo chí, facebook cá nhân khẳng định hành vi của công an Dương Đông (Phú Quốc) là sai nghiêm trọng.

“Đây là việc làm có tổ chức không phải bộc phát. Việc làm này rất phản cảm, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm người khác, dấu hiệu làm nhục người khác. Cá nhân, tổ chức bị xâm hại có quyền khiếu nại, khởi kiện hoặc thậm chí tố cáo để yêu cầu xử lý theo quy định pháp luật. Xã hội văn minh ngày nay không chấp nhận cách hành xử kém văn minh như vậy” - luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn Luật sư Thành phố Cần Thơ).

Còn luật sư Vũ Thái Hà - Giám đốc Công ty Luật YouMe nói với chúng tôi: Công an Dương Đông (huyện Phú Quốc) bêu rếu danh tính người mua bán dâm trước công cộng là một hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Không có quy định nào cho phép lực lượng công an làm vậy. Hành vi này sai hoàn toàn, pháp luật không cho phép họ làm việc đó. Ai cũng là con người cả, dù người ta làm gì cũng đều là con người, không thể mang ra ngoài đường bôi nhọ, làm nhục người ta được. Nói thẳng, công an Dương Đông làm việc này là hoàn toàn không có năng lực".

Còn Luật sư Nguyễn Kiều Hưng (Đoàn luật sư TP.HCM) phản biện: “Mại dâm là hành vi mua dâm, bán dâm. Bán dâm là hành vi giao cấu của một người với người khác để được trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác. Mua dâm là hành vi của người dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm để được giao cấu. Nội dung công bố thông tin của Công an thị trấn Dương Đông lại quy kết hành vi kích dục bằng tay, miệng là hành vi mua bán dâm và quan hệ tình dục là đâu có căn cứ pháp lý”.

Khi viết bài này, tôi nhận được thông tin Giám đốc công an tỉnh Kiên Giang đã cho lập tổ công tác để kiểm tra khẩn cấp sự việc và xử lý.

Dư luận chờ đợi một câu trả lời xác đáng về việc: Ai cho phép công an thị trấn Dương Đông tổ chức bêu rếu tên người “mua bán dâm”; Sau khi kiểm tra trách nhiệm, sai phạm và hình thức kỷ luật ra sao với những cán bộ trực tiếp, gián tiếp chỉ đạo, thực hiện việc làm này.

Bất kể là ai, tất cả đều phải thượng tôn pháp luật. Người được giao thi hành pháp luật nhẽ ra càng phải hiểu biết pháp luật và càng phải thượng tôn pháp luật, không được phép đứng trên pháp luật để tự ý hành xử theo kiểu “rừng xanh” hay “thay trời hành đạo”.

Dư luận đang chờ câu trả lời của Công an huyện Phú Quốc và tỉnh Kiên Giang!