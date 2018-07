Ai đưa chìa khóa nơi lưu giữ bài thi cho ông Vũ Trọng Lương?

(Dân Việt) Theo Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hà Giang, Hội đồng thi Sở Giáo dục và đào tạo Hà Giang đã ban hành quyết định đình chỉ thực hiện nhiệm vụ liên quan tới kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại Hà Giang đối với ông Nguyễn Thanh Hoài – Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và đào tạo Hà Giang, Phó Trưởng Ban chấm thi, Trưởng Ban thư ký Hội đồng thi vì những vi phạm của ông này.

Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn vừa ký báo cáo gửi tới Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang về tình hình tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang đã ban hành quyết định thành lập Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang (Hội đồng thi). Hội đồng thi đã ban hành quyết định thành lập các ban, tổ giúp việc của Hội đồng; chỉ đạo các ban, tổ giúp việc tiến hành triển khai các nhiệm vụ theo quy chế thi.

Theo báo cáo, công tác coi thi tại các điểm thi được tiến hành an toàn, đúng quy chế.

Ông Vũ Trọng Lương bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 tháng vì hành vi vi phạm của mình.

Đối với công tác chấm thi: Tổ chức tại điểm chấm thi – Trường THPT Chuyên tỉnh Hà Giang.

Với bài thi tự luận, sau khi Ban làm phách hoàn thành công đoạn rọc phách, niêm phong, bảo mật khóa phách, bài thi được Ban chấm thi tiếp nhận lại để tổ chức chấm thi theo đúng quy định.

Quá trình chấm thi bài thi tự luận diễn ra đúng kế hoạch, không có sự bất thường.

Đối với bài thi trắc nghiệm, Tổ xử lý bài thi trắc nghiệm – Ban chấm thi đã tổ chức chấm thi theo kế hoạch. Các bước chấm thi trắc nghiệm như quét bài thi, lưu trữ dữ liệu, gửi báo cáo dữ liệu trong quá trình chấm thi… được thực hiện theo đúng tiến độ.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức chấm thi trắc nghiệm bài thi đã xảy ra sự việc bất thường.

Cụ thể như sau: Ngày 7.7, lãnh đạo Hội đồng thi phát hiện ông Vũ Trọng Lương, Phó trưởng Ban thư ký của hội đồng thi có hành vi di chuyển các hòm đựng bài thi trắc nghiệm đã quét xong và một số thiết bị phục vụ công tác chấm thi trắc nghiệm gồm máy tính và 2 máy quét bài thi về Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang khi chưa được sự cho phép của Chủ tịch Hội đồng thi.

Trước tình hình trên, Chủ tịch Hội đồng thi đã chỉ đạo tổ chức thu hồi ngay các hồ sơ, tài liệu, thiết bị nêu trên về khu vực chấm thi và tiếp tục niêm phong, lưu giữ theo chế độ bảo mật.

Nhà riêng ông Lương cũng được khám xét ngay sau khi quyết định khởi tố bị can đối với ông này được công bố.

Đồng thời ban hành quyết định đình chỉ nhiệm vụ làm thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 đối với ông Vũ Trọng Lương. Công tác tổ chức chấm thi đối với các bài thi tự luận vẫn diễn ra bình thường theo kế hoạch.

Toàn bộ sự việc bất thường trên đã được báo cáo về Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia năm 2018; Trưởng Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh năm 2018; Thanh tra bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 12.7, lãnh đạo Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang đã quyết định mở 1 hòm đựng túi bài thi trắc nghiệm (đã quét xong, đang được lưu trữ tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang) để kiểm tra thực tế.

Quá trình kiểm tra có sự chứng kiến của toàn bộ Ban lãnh đạo Hội đồng thi, đại diện Đoàn Thanh tra công tác chấm thi của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang; đại diện thành viên Ban thư ký Hội đồng thi và các cá nhân liên quan.

Kết quả ghi nhận 5 trên tổng số 6 túi đựng bài thi trắc nghiệm trong hòm có nhãn niêm phong không phải là nhãn niêm phong do Tổ xử lý bài thi trắc nghiệm, Ban chấm thi thực hiện khi bàn giao cho Ban thư ký Hội đồng thi.

Toàn bộ quá trình mở hòm đựng túi bài thi đã được ghi nhận bằng biên bản, có xác nhận của các thành viên chứng kiến và tham gia quá trình.

Căn cứ kết quả kiểm tra, rà soát sơ bộ, Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang đã ban hành Quyết định đình chỉ thực hiện nhiệm vụ liên quan tới Kỳ thi đối với ông Nguyễn Thanh Hoài – Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Phó Trưởng Ban chấm thi, Trưởng Ban Thư ký Hội đồng thi.

Ông Hoài được xác định đưa chìa khóa nơi lưu giữ bài thi, hồ sơ thi trắc nghiệm đã chấm cho ông Vũ Trọng Lương, trái với quy chế.

Báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Hà Giang về các trường hợp sai lệch điểm.

Quá trình kiểm tra, rà soát, xử lý sự cố bất thường liên quan tới việc chấm bài thi trắc nghiệm, đã kiểm tra rà soát toàn bộ 5331 bài thi tự luận môn văn, kết quả điểm số thể hiện trùng khớp với dữ liệu.

Hội đồng chấm thẩm định bài thi trắc nghiệm được thành lập đã tiến hành chấm thẩm định toàn bộ bài thi trắc nghiệm của Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang.

Kết quả chấm thẩm định có 114 thí sinh, với hơn 330 bài thi có tổng điểm công bố chênh hơn 1 điểm so với điểm chấm thẩm định, trong đó cơ bản là tăng hơn so với điểm chấm thẩm định.

Không ít thí sinh có tổng điểm chênh lên hơn 20 điểm so với điểm chấm thẩm định.

Cá biệt có những thí sinh có tổng điểm được làm tăng lên đến 26,8 điểm, thậm chí 29,95 điểm so với điểm chấm thẩm định.

Trong thời gian tiếp theo, tiếp tục chỉ đạo Hội đồng thi tiếp tục kiểm tra, rà soát lại quá trình tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 của Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang. Tăng cường các biện pháp quản lý, lưu giữ bài thi, hồ sơ thi (2017, 2018) đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận cho thí sinh; in và gửi giấy chứng nhận kết quả cho thí sinh.

Sau khi có kết luận của các cơ quan chức năng, theo thẩm quyền Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các công việc xử lý đối với cán bộ, công cức, viên chức của ngành có liên quan đến vụ việc.