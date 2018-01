Ai là chủ cơ sở phế liệu trong vụ nổ ở Bắc Ninh?

(Dân Việt) Cơ quan công an bước đầu đã xác định được danh tính chủ cơ sở phế liệu trong vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh rạng sáng nay và triệu tập lên làm việc.

Vụ nổ kinh hoàng xảy ra rạng sáng nay ở Văn Môn (Yên Phong, Bắc Ninh) khiến 2 người tử vong và 4 người khác bị thương. Trưa nay (3/1), trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Bang – Chủ tịch UBND huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, cơ quan công an đã xác định được danh tính chủ cơ sở phế liệu trong vụ nổ kinh hoàng tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn rạng sáng nay. Theo đó, danh tính chủ cơ sở phế liệu là ông Nguyễn Văn Tiến (SN 1964), người trong thôn. “Ông Tiến làm nghề kinh doanh phế liệu ở trong thôn và cũng chủ cơ sở phế liệu phát nổ sáng nay. Hiện cơ quan công an đã triệu tập ông Tiến cùng vợ lên để làm việc, làm rõ nguyên nhân vụ việc”, ông Bang thông tin. Chủ tịch UBND huyện Yên Phong cho biết thêm, sau khi vụ nổ xảy ra, huyện đã tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các nạn nhân và gia đình các nạn nhân. Hiện cơ quan chức năng gồm quân sự, công an đang khẩn trương vào cuộc khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ sự việc và xử lý hình sự. Trước đó, khoảng 4h30 sáng 3/1, tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn xảy ra vụ nổ lớn làm nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng và nhiều người dân bị thương. Theo báo cáo ban đầu của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, sáng 3/1, Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong và Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh đã tiếp nhận 6 nạn nhân trong vụ nổ, trong đó có 2 trường hợp tử vong ngoại viện gồm bé Nguyễn Tiến Nam, 1 tuổi và Bé Đặng Thùy Trang, 5 tuổi. Một bệnh nhân nặng chuyển Bệnh viện Việt Đức là chị Đặng Thị Thắm, 23 tuổi bị đa chấn thương, vỡ xương chậu, theo dõi vỡ bàng quang. Bệnh nhân đang điều trị tại BV đa khoa tỉnh gồm có bà Nghiêm Thị Hằng, 49 tuổi bị đa chấn thương, vết thương trán, theo dõi chấn thương sọ não; Anh Nguyễn Văn Lợi, 29 tuổi bị đa chấn thương, dị vật nằm gót chân phải. Ngoài ra, có một bệnh nhân điều trị tại BV Đa khoa tỉnh là Đặng Đình Tiến, 32 tuổi bị đa chấn thương nhưng xin ra viện.

