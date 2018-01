Ai nâng đỡ cho quan lộ thần tốc của Phó Chủ tịch huyện Hưng Nguyên?

(Dân Việt) Liên quan tới vụ việc ông Lê Phạm Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An - có "quan lộ" thần tốc gây dị nghị trong dư luận Nghệ An, phóng viên Dân Việt đã gặp những vị lãnh đạo tại các cơ quan chức năng có liên quan để tìm câu trả lời về sự khác thường này.

Ngày 11.1, phóng viên Dân Việt đặt lịch làm việc với ông Nguyễn Văn Hào - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy huyện Hưng Nguyên. Ông Hào cho hay: “Hồ sơ của đồng chí Hùng do tỉnh (Nghệ An - PV) quản lý. Ông Lê Phạm Hùng về nhận chức Phó chủ tịch huyện từ tháng 4.2016. Trước thời điểm đó thì tôi cũng không nắm được. Trường hợp ông Lê Phạm Hùng là do cấp trên điều động về huyện nên chúng tôi phải chấp hành thôi".

Trong trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Ngô Phú Hàn - Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên - cho hay: "Huyện đã có quy hoạch 3-4 đồng chí đủ tiêu chuẩn, điều kiện cho vị trí Phó Chủ tịch UBND huyện. Trường hợp ông Lê Phạm Hùng là do cấp trên điều động, chỉ định về nên huyện phải chấp hành".

Phóng viên Dân Việt đặt lịch làm việc với ông Lê Quốc Khánh - Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An và chất vấn về sự khác thường về "quan lộ" của Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên Lê Phạm Hùng. Ông Khánh cho hay: “Hồ sơ ông Lê Mạnh Hùng thuộc diện tỉnh (Nghệ An - PV) quản lý. Nhà báo thông cảm, bọn mình không được phép cung cấp thêm thông tin hay nhận định về trường hợp này khi chưa có chỉ đạo của cấp trên”.

Ông Lê Phạm Hùng (bên phải, sinh năm 1983) có "quan lộ" thần tốc tại Nghệ An.

Trước đó, như Dân Việt đã phản ánh, ông Lê Phạm Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên (sinh năm 1983) có "quan lộ" thần tốc: Từ một giáo viên của Trường Cao đẳng Du lịch - Thương mại Nghệ An nơi có bố ông Hùng là ông Lê Đức Bích làm Hiệu trưởng, ông Lê Phạm Hùng nhanh chóng lên chức Trưởng phòng và chuyển ngang sang làm chuyên viên Phòng Tổng hợp - Văn phòng UBND tỉnh. Từ vị trí chuyên viên Phòng Tổng hợp - Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, chỉ trong vòng 1 năm, ông Lê Phạm Hùng đã được bổ nhiệm làm Phó phòng Tổng hợp - Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An rồi được điều động, luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020 để sau đó được bầu bổ sung giữ vị trí Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Như vậy, liên quan đến "quan lộ" thần tốc của ông Lê Mạnh Hùng, Dân Việt đã trao đổi với 3 lãnh đạo liên quan nhưng vẫn không tìm thấy câu trả lời thoả đáng về vụ việc (việc bổ nhiệm thần tốc - PV). Vì sao như vậy? Phải chăng cơ quan chức năng có sự e ngại ông Phó chủ tịch trẻ? Hay ông Hùng có sự nâng đỡ của ai đó ở cấp cao hơn? Dư luận hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi nghi vấn như vậy cũng như đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An sớm vào cuộc và sớm có câu trả lời.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này...