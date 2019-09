Ảnh, clip: Nhiếp ảnh gia Việt chạm mặt sát thủ đại dương trên biển

(Dân Việt) Nhiếp ảnh gia tự do Ngô Trần Hải An có chuyến đi thăm đất nước Nam Phi xinh đẹp, anh cùng nhiều người khác đã ghi lại hình ảnh cá mập trắng săn mồi - sát thủ đại dương trên biển Đại Tây Dương.

Clip: Chạm mặt sát thủ đại dương trên biển.

Anh Hải An cùng đoàn người đi từ trung tâm Cape Town (Nam Phi) đến ngôi làng ở Gansbaai, trước khi xuất phát ra Đại Tây Dương, anh cùng nhiều người phải ký giấy "Tự chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra trên biển Đại Tây Dương".

Xong thủ tục, con tàu cao tốc rẽ sóng ra khơi, gió lạnh buốt. Ngoài chiếc tàu cao tốc của nhiếp ảnh gia Hải An, phía sau còn khoảng 2 tàu cao tốc nữa.

Đến địa điểm cá mập trắng thường xuất hiện, tàu neo và bắt đầu hành trình gọi mời cá mập trắng. Những thùng nước máu và thịt cá được đổ xuống biển để kích thích cá mập tìm đến.

"Cả nhóm chúng tôi cùng hồi hộp chờ đợi, mùi máu tanh nồng lan trong gió càng khiến không khí hồi hộp hơn bao giờ hết. Và những người đầu tiên bắt đầu xuống biển để bắt đầu công việc họ vẫn thường làm", anh Hải An nói.

Vị thuyền trưởng ra lệnh cho thả xuống một chiếc lồng sắt và mọi người đứng vào trong, sau đó anh hô lớn "It is coming" để báo hiệu 1 chú cá mập to đang lao đến phóng lên mặt nước táp mồi. Mọi thứ diễn ra trong tích tắc.

Vị thuyền trưởng cho biết cá mập trắng này dài hơn 4m và là loại đã trưởng thành.

"Cá mập trắng không hung dữ như trong các bộ phim thường hay mô tả. Chúng khá hiền và ít tấn công người, nhưng do hình dáng hàm răng và truyền thông đã biến chúng thành sát thủ ghê sợ", thuyền trưởng chiếc tàu nói.

Cá mập trắng vẫy vùng dưới mặt nước.

Nhiếp ảnh gia Hải An cho biết suốt hành trình, ở phía chân trời từng đàn hải âu xuất hiện và bay theo như những hoa tiêu mở đường. Một anh phụ tàu cầm miếng cá lên cho đàn chim dẫn đường thưởng thức như lời cảm ơn.