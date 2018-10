Ảnh: Những đôi tay “vi khuẩn” bốc thức ăn cho “thượng đế”

(Dân Việt) Hình ảnh chủ quán dùng tay trần bốc thức ăn cho khách không xa lạ với ẩm thực đường phố ở Việt Nam.

Nghị định 115/2018 có hiệu lực từ ngày 20/10 có riêng một điều quy định mức xử phạt với hành vi vi phạm điều kiện bảo đảm trong kinh doanh thức ăn đường phố. Cụ thể, mức phạt tiền từ 500.000 đến một triệu đồng sẽ được áp dụng với một trong các hành vi sau: Không có bàn, tủ, giá, kệ, thiết bị, dụng cụ đáp ứng theo quy định của pháp luật để bày bán thức ăn; thức ăn không được che đậy ngăn chặn bụi bẩn; có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập; không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay. Theo ghi nhận trên phố Hà Nội, rất nhiều người kinh doanh bán thức ăn bằng tay trần. Một người bán bún, phở gà trên phố cổ để ngay đồ ăn dưới đất, dùng tay trần bốc bún, phở cho thực khách. Thịt gà không những không được che đậy ngăn chặn bụi bẩn mà người bán hàng còn dùng tay trần (không đeo găng tay) bốc thịt gà, bốc rau thơm, hành cho thẳng vào bát phở của “thượng đế”. “Tôi bán hàng bao nhiêu năm nay chưa bao giờ dùng găng tay, dùng găng tay khó bóc trứng cho khách”, người bán trứng cho biết. Trong ảnh: Một người bán trứng vịt lộn dạo trên phố Hà Nội đang bốc rau thơm, gừng cho vào bát trước khi đưa khách ăn. Người bán bánh mì dùng tay trần làm đồ ăn cho những vị khách Dùng tay không bẻ đôi quả trứng đã bóc trước khi cho vào bát đưa khách hàng Nhân viên một hàng cơm trên phố Đinh Liệt (Hoàn Kiếm) dùng tay trần thái thịt, bên cạnh là những chậu thức ăn, nước chấm nhìn không bắt mắt và không được che đậy cẩn thận. Trước khi nếm trọn từng vị ngon của món nem trộn nổi tiếng trên phố Cầu Gỗ, thức ăn của khách hàng đã dính “hương vị” của đôi bàn tay nhân viên. Miến sau khi cho vào nước nóng ít phút, nhân viên dùng tay trần bốc cho vào bát, mang tới cho khách hàng thưởng thức. Những sợi phở trắng ngần được đôi bàn tay của nhân viên bán hàng xáo trộn Sợi bún dính cả vào tay nhân viên bán hàng bởi cắt vội mang tới cho khách Trong lúc bê thức ăn cho khách, tay của nhân viên chạm sâu cả xuống thức ăn Một người buôn bán hoa quả dạo dùng tay không cắt hoa quả Khách hàng ngồi ăn phía trong, bên ngoài nhân viên rửa bát, đũa… trên miệng cống tại một quán bán bún, phở sau chợ Đồng Xuân. Giấy ăn vứt đầy dưới bàn tại một quán phở trong ngõ phố Láng Hạ. Cảnh nhếch nhác, đủ các loại xô, chậu, bát, đĩa… trước của một quán bán phở trên phố Gầm Cầu. Người bán chả nước dùng tay trần bốc thịt nước cho khách, trong khi đó bếp nướng thịt cũng đen kịt, nhơ nhớp

