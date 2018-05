Bà chủ trọ lên tiếng vụ chồng đưa hai con ra bắt quả tang vợ ngoại tình

Cũng theo bà C., bà cũng biết Hường và Cường là cặp tình nhân bởi hàng ngày đi làm, hay đi đâu họ cũng đều đi cùng nhau. Tuy nhiên, cách đây 2 tháng bà mới biết Hường đã có chồng con ở quê nhưng vẫn sống với Cường như vợ chồng. "Đợt đấy, chồng cô ấy có đưa con nhỏ ra thăm vợ. Khi ra thì Cường dọn đồ đi, khi nào anh chồng này về Cường lại dọn về coi như không có chuyện gì. Thấy vậy, tôi không hài lòng về việc làm của cô Hường", bà C., bày tỏ. Đến ngày 3/5, anh Hồng tiếp tục đưa con nhỏ ra chơi, lần này bà C. không giấu nữa và đã kể lại toàn bộ sự việc cho anh chồng nghe. Sau đó, anh Hồng giả vờ bế con nhỏ về quê nhưng sau đó đã quay lại và "bắt tại trận" vợ đang ở cùng nhân tình. "Qua nói chuyện tôi thấy anh Hồng cũng tử tế, hiền lành nhưng có lẽ hôm bắt được vợ và nhân tình trong phòng, anh ấy bức xúc quá nên có hành vi đánh vài cái vào mặt Cường. Sau đó, anh Cường đưa con về quê, còn Cường cũng được người than từ Thái Nguyên xuống "áp tải" về. Tôi cũng đuổi cô Hường khỏi phòng trọ", bà C. kể lại. Trong câu chuyện với PV, bà C nói rằng, rất cảm thông với anh Hồng và chỉ mong anh "tai qua nạn khỏi" bởi theo bà C. anh Hồng là người đáng thương hơn đáng trách. Tương tự, chị Thẩm thị Thơm (con gái bà C) cũng cho biết, chị không chấp nhận được người vợ dối trá chồng một cách thô thiển, trắng trợn như vậy. "Chúng tôi đồng cảm với anh chồng, tôi nghĩ rằng Cường nên rút đơn về để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống hai bên. Chúng tôi lên án hành động không trong sáng của hai người có quan hệ bất chính này mà lại còn đi tố cáo nữa. Chẳng ai đi đánh ghen để lấy cái xe máy cả. Chiếc xe vẫn còn đó, ai lấy đi đâu đâu”, chị Thơm nói.