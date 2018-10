Bà Đặng Huỳnh Ức My dự chi 400 tỷ cho tham vọng "bá chủ" mía đường

(Dân Việt) "Công chúa mía đường" đang có tham vọng nắm quyền chi phối tại doanh nghiệp mía đường lớn nhất Việt Nam.

Bà Đặng Huỳnh Ức My, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (SBT) vừa có thông báo đăng ký mua vào 20 triệu cổ phiếu SBT.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 17/10 đến 15/11 theo phương thức khớp lệnh. Nếu đợt mua vào lần này thành công, bà My sẽ nâng sở hữu tại SBT từ hơn 32,52 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 6,56% lên 52,52 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,6%.

Chốt phiên giao dịch ngày 12/10, cổ phiếu SBT dừng ở mức 20.450 đồng. Như vậy, tạm tính với mức giá trên, bà My sẽ dự chi khoảng gần 410 tỷ đồng để mua hết lô cổ phiếu này.

Bà Đặng Huỳnh Ức My được mệnh danh là “công chúa mía đường” ở Việt Nam

Bà Đặng Huỳnh Ức My, sinh năm 1981, là con gái của bà Huỳnh Bích Ngọc và đại gia Đặng Văn Thành, chị gái của “Shark” Đặng Hồng Anh. Với khối tài sản lớn đang nắm giữ, Đặng Huỳnh Ức My là nữ tỷ phú 8X giàu có bậc nhất sàn chứng khoán. Hiện tại, Thành Thành Công – Biên Hòa cũng là doanh nghiệp mía đường lớn nhất tại Việt Nam hiện nay.

Bà Đặng Huỳnh Ức My hiện chỉ mới là cổ đông lớn của SBT với mức sở hữu cá nhân là 5,8%. Nhưng bà My và nhóm người liên quan là bà Huỳnh Bích Ngọc, mẹ bà My, đang nắm giữ 0,9% và Công ty Đầu tư Thành Thành Công là 22,2%, lại đang nắm giữ tổng cộng 28,9% vốn điều lệ SBT. Tuy nhiên, tỷ lệ sở hữu này chưa đủ giữ vai trò chi phối tại SBT.

Cũng mới cách đây một tuần, SBT vừa công bố các nội dung trình đại hội đồng cổ đông bất thường dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Theo đó, SBT trình cổ đông phê duyệt việc bà Đặng Huỳnh Ức My và người có liên quan được nhận chuyển nhượng cổ phiếu SBT để nâng tỉ lệ sở hữu lên tối đa 55% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Nếu thành công, bà My và nhóm cổ đông liên quan sẽ nắm được quyền chi phí tại SBT.