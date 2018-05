Bác sĩ chạy đua cứu hiệp sĩ bị nhóm trộm SH đâm trọng thương

Các đội nghiệp vụ công an TP.HCM đang tích cục truy bắt nhóm trộm cướp manh động.

Đến 1h 50 ngày 14.5, một nguồn tin từ Bệnh viện Nhân dân 115 cho hay: Hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam bị nhóm trộm SH đâm đã không qua khỏi tại bệnh viện. Hai người còn lại là hiệp sĩ Nguyễn Văn Thôi và một người dân chết tại hiện trường.

Hiện thi thể các nạn nhân đang được đưa về Trung tâm giám định pháp y ở quận 5 để các bác sĩ làm các thủ tục tố tụng liên quan.

Các hiệp sĩ đến bệnh viện chờ tin đồng nghiệp đang được cấp cứu ở BV Nhân dân 115. Ảnh: H.LAN

Đội trưởng đội hiệp sĩ Tân Bình, ông Trần Văn Hoàng bị thủng ruột khi được đưa vào cấp cứu đã được các bác sĩ phẫu thuật thành công, qua cơn nguy kịch. Hai hiệp sĩ Nguyễn Đức Huy, Đinh Phú Quý đang được các bác sĩ tích cực cứu chữa.

Như đã thông tin, khoảng 20h, anh Phương (32 tuổi) dừng xe SH trước cửa hàng thời trang trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3, TP.HCM) rồi vào trong.

Xe đưa thi thể các nạn nhân về Trung tâm giám định Pháp y.

Một lúc sau, băng trộm khoảng 4 người xuất hiện bẻ khoá xe. Trong lúc trộm chuẩn bị dắt xe đi thì nhóm hiệp sĩ xuất hiện, truy cản.

Băng trộm bất ngờ dùng hung khí tấn công để thoát thân. Hiện trường vụ án cách trụ sở công an phường 10, quận 3 chỉ vài bước chân.

Nhóm hiệp sĩ thuộc Đội hiệp sĩ quận Tân Bình do ông Trần Văn Hoàng làm đội trưởng. Ông Trần Văn Hoàng (ngoài 50 tuổi, quê Bình Định) tham gia bắt cướp hơn 20 năm nay, quy tụ được nhiều người nghĩa hiệp và bắt được hàng trăm tội phạm.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Năm 2014, ông Hoàng từng được vinh danh "Gương sáng phố phường" toàn thành phố.

Hiện Công an quận 3, đội trọng án Công an TP.HCM và các đơn vị nghiệp vụ công an TP.HCM đang khẩn trương điều tra, truy bắt nhóm trộm cướp này.