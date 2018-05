Bán đất trái thẩm quyền, chủ tịch xã và 3 thuộc cấp bị khởi tố

(Dân Việt) Sáng 20.5, ông Phan Văn Tuyên - Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết, cơ quan điều tra Công an huyện Yên Thành đã ra quyết định khởi tố ông Đinh Văn Dương, nguyên Chủ tịch xã Phúc Thành và 3 đồng sự liên quan đến việc bán 283 lô đất trên địa bàn xã trái thẩm quyền.

Theo đó, cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đã khởi tố các bị can gồm ông Đinh Văn Dương (55 tuổi), nguyên Chủ tịch UBND xã Phúc Thành, Nguyễn Văn Quyết (48 tuổi) nguyên kế toán trưởng, Tống Hữu Tình và Nguyễn Văn Trung, nguyên cán bộ địa chính xã Phúc Thành về tội Lạm quyền trong thi hành công vụ.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 1.2012 đến hết năm 2017, lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình, Chủ tịch UBND xã Phúc Thành, ông Đinh Văn Dương đã chỉ đạo các thuộc cấp của mình bán 283 lô đất trên địa bàn xã trái thẩm quyền, trái với quy định của Nhà nước.

Ông Đinh Văn Dương - Chủ tịch UBND xã Phúc Thành, huyện Yên Thành trước khi bị khởi tố vì tội danh Lạm quyền trong thi hành công vụ. Ảnh: Cảnh Thắng

Cụ thể vào năm 2012, dưới sự chỉ đạo của ông Đinh Văn Dương, UBND xã đã tự ý bán 104 lô đất: năm 2013 bán 59 lô, năm 2014 bán 66 lô, năm 2015 bán 55 lô và 2017 bán 19 lô. Tổng diện tích các lô đất mà ông Đinh Văn Dương và các thuộc cấp của mình bán trái thẩm quyền là 88.539m2, thu hơn 22 tỷ đồng, nộp vào ngân sách xã 14,8 tỷ đồng, còn lại gần 8 tỷ đồng các xóm tự thu tự chi.