Bạn gái hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam: Khuyên đừng làm nhưng anh chỉ cười và nói căm ghét cướp

(Dân Việt) "Mấy lần em khuyên Nam thôi đi bắt cướp, nhưng Nam chỉ cười và nói căm ghét bọn trộm cướp”, Trang nói trong nước mắt.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án khiến 2 “hiệp sĩ” bị băng trộm đâm tử vong Sáng 14.5, thi thể 2 “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Định) và Trần Hoàng Nam (29 tuổi, quê Đồng Nai) bị trộm đâm tử vong trên Cách Mạng Tháng 8 (phường 10, quận 3) vẫn đang được Trung tâm giám định pháp y (quận 5, TP.HCM) khám nghiệm. Phía bên ngoài trung tâm rất đông người thân, đồng nghiệp của 2 “hiệp sĩ” túc trực để chờ nhận thi thể đưa về quê lo hậu sự. Đứng thất thần dựa vào bức tượng, bé Nguyễn Thành Đạt (10 tuổi, con trai của anh Thôi) đôi mắt đỏ hoe. Thỉnh thoảng bé lại sà vào lòng mẹ òa khóc và hỏi “Ba con không còn hả mẹ. Ba sẽ không chở con đi học hả mẹ” khiến nhiều người có mặt không kìm được nước mắt. Chị Nguyễn Thị Thanh Dung (vợ cũ anh Thôi) cho biết, chị và anh Thôi đến với nhau và có được đứa con trai là bé Đạt nhưng sau đó hai vợ chồng ly hôn. Cả gia đình đều ở 3 ngã rẽ, bé Đạt sống cùng ông bà ngoại ở quận Gò Vấp, còn anh chị cũng mỗi người một nơi nhưng không quên nhiệm vụ về thăm con trai vào mỗi tuần. Vợ cũ và con trai “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Thôi thất thần tại Trung tâm Pháp y TP “Khi nghe tin anh gặp nạn tôi bủn rủn tay chân, không tin đó là sự thật. Lúc còn sống chung với nhau tôi cũng lo lắm khi anh hay đi bắt cướp nhưng nghĩ đến việc anh giúp đỡ mọi người nên tôi chỉ biết cầu mong anh bình an. Vậy mà…Giờ anh đi thật rồi. Hai vợ chồng tình không còn nhưng nghĩa vợ chồng vẫn như ngày nào. Anh chết đau đớn quá”, chị Dung bật khóc. Theo chị Dung, khi biết chính xác chồng cũ mất, chị không dám nói với bé Đạt vì sợ con không chịu được cú sốc ba mất. “Nghĩ mãi nhưng biết chuyện này không thể giấu con được nên tôi nói. Nó biết chuyện khóc và gọi tên ba suốt. Thường thì thứ 2 đầu tuần anh Thôi sẽ qua sớm đón con đi học, nhưng giờ thì…” chị Dung nói. Trong khi đó, chị Nguyễn Đào Thảo Trạng (quận Gò Vấp) mắt đỏ hoe ngồi bên trong sân Trung tâm pháp y TP và không dám tin vào sự thật người yêu mình “hiệp sĩ” Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi) đã ra đi mãi mãi khi cùng anh em trong đội “hiệp sĩ” bắt các đối tượng trộm xe. “Tối qua anh ấy hẹn đi chơi nhưng sau đó nói đón đi chơi trễ một chút để đi gặp mấy người bạn trong nhóm “hiệp sĩ” Tân Bình vì có việc đột xuất. “Anh nói gặp bạn một chút rồi sẽ về đón em, vậy mà… Mấy lần em cũng khuyên Nam thôi đi bắt cướp vì quá nguy hiểm, nhưng Nam chỉ cười và nói căm ghét bọn trộm cướp”, Trang nói trong nước mắt. Trong khi đó bà Lâm Thị Nhung (mẹ “hiệp sĩ” Nam) thất thần trước nỗi đau mất con quá lớn. Theo bà Nhung, Nam trước đây làm dân phòng ở Gò Vấp nhưng thời gian gần đây xin nghỉ để đi ra ngoài lái xe cho một công ty, ban đêm thì rong ruổi trên đường đi bắt cướp. “3 mẹ con thuê phòng ở quận Gò Vấp, tôi thì bán bắp luộc, em gái nó thì đi làm công nhân. Giờ thì con không còn nữa. Ba nó ở quê nghe tin cũng ngất xỉu liên tục”, bà Nhung khóc nói. Một “hiệp sĩ” may mắn thoát chết trong vụ việc đang nằm điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất Lãnh đạo UBND TP.HCM có mặt thăm hỏi các “hiệp sĩ” gặp nạn khi truy bắt trộm Trước đó, vào tối 13.8, nhóm “hiệp sĩ” Tân Bình phát hiện nhóm đối tượng đang bẻ khóa xe SH dựng trên vỉa hè đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3) nên ập đến khống chế. Trong quá trình vây bắt, nhóm trộm đã dùng dao tấn công lại nhóm “hiệp sĩ” khiến anh Nam và Thôi tử vong, 3 “hiệp sĩ” khác trong nhóm cũng bị đâm trọng thương. Tại buổi tiếp xúc cử tri ở huyện Bình Chánh vào sáng 14.5, thiếu tướng Ngô Minh Châu (Phó giám đốc Công an thành phố, thành viên tổ đại biểu Quốc hội) báo cáo với người dân tiến trình điều tra vụ án. “Theo các mũi trinh sát báo cáo, hiện đã tìm ra một số dấu hiệu của các nghi can. Thiếu tướng Phan Anh Minh (Phó giám đốc Công an thành phố - Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra) đang quyết liệt chỉ đạo điều tra vụ án”, ông Châu cho biết.

