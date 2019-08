Bắn pháo hoa đêm Quốc khánh 2/9, cấm xe lưu thông qua hầm Thủ Thiêm

(Dân Việt) Ngày 30/8, Phòng Cảnh sát giao thông về đường bộ đường sắt (PC08), Công an TP.HCM thông tin, trong dịp lễ mừng 74 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở khu vực đường hầm sông Sài Gòn, phường Thủ Thiêm, quận 2.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM về việc tổ chức bắn pháo hoa mừng 74 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, để tránh tập trung đông người tại khu vực công trình đường hầm sông Sài Gòn, ảnh hưởng đến an toàn giao thông trong đường hầm và đảm bảo an ninh, an toàn trong thời gian diễn ra chương trình bắn pháo hoa được tổ chức tại khu vực đường hầm sông Sài Gòn, phường Thủ Thiêm, quận 2, từ 21h – 21h15’ ngày 2/9, cấm xe ôtô và xe gắn máy 2 bánh lưu thông qua đường hầm sông Sài Gòn từ 20h - 22h ngày 2/9.

Lộ trình thay thế cho các phương tiện bị hạn chế cụ thể như sau:

Hướng từ quận 2 sang quận 1, lưu thông theo lộ trình: đường Mai Chí Thọ (Quận 2) -> đường Ven hồ trung tâm -> đường Nguyễn Cơ Thạch -> cầu Thủ Thiêm -> đường Nguyễn Hữu Cảnh -> đường Lê Thánh Tôn -> đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa -> đường Võ Văn Kiệt (quận 1).

Lộ trình di chuyển.

Hướng từ quận 1 sang quận 2 lưu thông theo lộ trình: đường Võ Văn Kiệt (Quận 1) -> đường Ký Con -> đường Trần Hưng Đạo -> Công trường Quách Thị Trang -> đường Lê Lợi -> đường Pasteur -> đường Lý Tự Trọng -> đường Tôn Đức Thắng -> đường Nguyễn Hữu Cảnh -> cầu Thủ Thiêm -> đường Nguyễn Cơ Thạch -> đường Mai Chí Thọ (quận 2).

PC08 đề nghị người dân chấp hành nghiêm hiệu lệnh và chỉ dẫn của lực lượng CSGT khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn, tránh ùn tắc.