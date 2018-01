Ban quản trị bị hành hung vì đứng ra mời thầu quản lý chung cư

(Dân Việt) Đang bình yên trong nhà, Trưởng Ban quản trị chung cư Ehome 4 bị 2 thanh niên lạ mặt xông vào đánh dằn mặt và đe dọa.

Chiều 20.1, ông Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng Ban quản trị cụm chung cư C1-C2 - Khu dân cư Ehome 4 (TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương) đã phản ánh đến báo chí, đồng thời gửi đơn cầu cứu khẩn cấp đến Công an TX.Thuận An sau khi bị người lạ mặt xông vào nhà tấn công.

Chung cư Ehome 4, nơi xảy ra các mâu thuẫn liên tiếp giữa các bên.

Trong đơn trình bày, ông Thắng cho biết, vào lúc 17h30 ngày 19.1, sau khi vừa đón con đi học về, ông bị 2 thanh niên xông vào nhà hành hung và đe dọa không được bép xép, nhiều chuyện...

Sau khi bị tấn công bất ngờ, ông Thắng hô hoán thì những người này đã ra bãi giữ xe để lấy xe bỏ chạy nhưng bị bảo vệ chặn lại và không cho mang xe đi. Hai đối tượng đành chạy bộ thoát thân. 18h cùng ngày, cán bộ phường Vĩnh Phú đã lập biên bản, lấy lời khai và tạm giữ chiếc xe trên.

Theo ông Thắng, sáng 20.1, Ban quản trị chung cư (do ông làm trưởng ban) dán thông báo mời thầu công khai trên bảng tin của chung cư. Đến 14h3 cùng ngày, ông Thắng nhận được điện thoại từ số máy lạ, với nội dung “Có phải Thắng ban quản trị không?". Sau khi ông trả lời phải, đầu bên kia nói: "Mày muốn chết hay muốn sống, mày gỡ tờ giấy xuống ngay cho tao", rồi tắt máy.

Ông Thắng cho rằng, việc bị tấn công và điện thoại đe dọa xảy ra sau khi ông được người dân cụm chung cư C1-C2 bầu làm Trưởng Ban quản trị, sau đó tổ chức hội nghị nhà chung cư để tiến hành mời thầu công khai, quản lý chung cư thay cho đơn vị cũ.

Đơn cầu cứu của ông Nguyễn Xuân Thắng.

Trao đổi với PV Dân Việt về vấn đề này, ông Bùi Tiến Hoà, Trưởng Công an Phường Vĩnh Phú, TX.Thuận An thông tin, ngay sau khi nhận được tin báo của người dân chung cư, cơ quan chức năng đã cấp tốc đến hiện trường để trực tiếp xử lý. Tuy nhiên, các đối tượng đã bỏ trốn, nên hiện tại, công an đang điều tra để làm rõ.

Bên cạnh đó, đại diện Tập đoàn Nam Long (đơn vị chủ đầu tư Dự án Ehome 4) cũng cho hay, phía công ty chỉ mới nghe thông tin sơ qua về vụ việc. Công ty sẽ cho người tìm hiểu, khi nắm rõ sẽ trả lời sau.