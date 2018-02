Ban tổ chức nói về nguồn gốc 5.000 con cá trong lễ phóng sinh gây tranh cãi

UBND xã giám sát việc phóng sinh 5.000 cá giống Ông Nguyễn Hải Quân cho biết trước khi diễn ra lễ phóng sinh, Ban Tổ chức đã ký cam kết với UBND xã Bát Tràng về các giống cá sẽ được phóng sinh xuống sông, tránh tình trạng như năm trước một số phật tử tự phát mang cá đi thả và không biết loại cá gì. Trong khi lãnh đạo Công an xã Bát Tràng cho biết, ngoài việc đảm bảo an ninh, Công an xã đã cùng Ban Tổ chức tham gia giám sát người dân phóng sinh cá xuống sông Hồng.