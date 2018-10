Báo NTNN/Dân Việt: Kết nối, giúp nông dân làm du lịch tốt hơn

(Dân Việt) Trong nhiều năm qua, Báo Nông thôn Ngày nay (NTNN)/Dân Việt thường xuyên tổ chức các đoàn nông dân (ND) hàng trăm người đi thăm các mô hình trang trại của nhau trên khắp các vùng trên cả nước. Ngoài ra, Báo còn tổ chức nhiều chuyến đi đưa ND ra nước ngoài tìm hiểu các mô hình phát triển nông nghiệp để ND học tập, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối với nhau.

Giới thiệu những mô hình du lịch hay

Sáng nay (1.10), tại tỉnh An Giang, Tổng cục Du lịch phối hợp với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới (NTM) T.Ư, UBND tỉnh An Giang và Báo NTNN/Dân Việt tổ chức hội thảo Nâng cao hiệu quả hoạt động du lịch nông nghiệp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Chia sẻ tại hội thảo, đại diện Ban Biên tập, ông Lưu Phan - Phó Tổng Biên tập Báo NTNN/Dân Việt cho biết, với hơn 30 năm lao động không ngừng, Báo NTNN/Dân Việt được coi là một trong những kênh thông tin quan trọng nhất đối với ND Việt Nam, tự hào đóng góp một phần thành công trong sự phát triển nông nghiệp, nông thôn và ND cả nước. Trên các sản phẩm báo chí của NTNN, từ báo giấy đến báo điện tử, du lịch nói chung, du lịch gắn với ND - nông nghiệp - nông thôn (du lịch nông nghiệp) có một vị trí quan trọng.

Phó Tổng Biên tập Báo NTNN/Dân Việt Lưu Phan phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Chúc Ly

“Chúng tôi nhận thức, du lịch nông nghiệp là một định hướng tốt, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch và mang lại lợi ích bền vững cho chính người dân ở các địa phương. Đây cũng là cơ hội phát triển sinh kế cho ND, đồng thời góp phần vào phát triển một ngành du lịch xanh, sạch và giữ được bản sắc dân tộc, để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”, ông Lưu Phan cho biết

Theo Phó Tổng Biên tập Lưu Phan: "Trên trang báo, chúng tôi cũng tăng lượng tin bài giới thiệu đến bạn đọc cả nước về những mô hình du lịch sinh thái ở các địa phương, các mô hình homestay, những trang trại xanh, sạch của ND trong cả nước. Những bài viết này luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc trên cả nước, trong đó có nhiều độc giả Việt kiều ở nước ngoài.

Chúng tôi đã mở chuyên mục “Tư vấn du lịch xanh” với sự tham gia của các chuyên gia về tất cả các bước, ý tưởng thực hiện du lịch xanh cho ND; tổ chức tọa đàm, diễn đàn "Làm thế nào để ND làm được du lịch xanh?". Trong năm nay, chúng tôi dự kiến sẽ tổ chức cuộc thi viết “ND làm du lịch xanh”… trên báo giấy NTNN, báo điện tử Dân Việt và ấn phẩm Trang trại Việt”.

Kết nối, giúp ND làm du lịch tốt hơn

Không chỉ tuyên truyền về du lịch nông nghiệp, thúc đẩy ngành du lịch mới mẻ này thông qua tuyên truyền, qua bài vở, Báo NTNN/Dân Việt từ vài năm nay đã trực tiếp tham gia vào các hoạt động du lịch nông nghiệp.

“Điều vui nhất sau những chuyến đi là nhiều ND tham gia đoàn đã biến trang trại của mình thành những điểm đến du lịch như ND Võ Quan Huy (Đức Hòa, Long An). Hiện nay, trang trại chuối xuất khẩu của ND Quan Huy đã thu hút khá đông du khách. Hay trang trại vịt giời của ND Nguyễn Đăng Cường (Thuận Thành, Bắc Ninh) rộng hơn 30ha với đầm nước, ruộng lúa, vườn cây rất đẹp…”, ông Lưu Phan thông tin.

Đoàn tham quan triển lãm thành tựu nông nghiệp Đài Loan.

Còn đối với các điểm đến trong nước, Báo NTNN/Dân Việt cũng thường xuyên tổ chức các đoàn ND hàng trăm người đi thăm các mô hình trang trại của nhau trên khắp các vùng trên cả nước để những người ND học tập, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối với nhau.

Mới đây nhất, Báo NTNN/Dân Việt đã phối hợp cùng với Tổng cục Du lịch tổ chức thành công Hội thảo Du lịch nông nghiệp tại Hà Nội. Hội thảo đã thu hút đông đảo sự tham gia của các nhà quản lý, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các cơ quan truyền thông quan tâm đến lĩnh vực du lịch nông nghiệp.

Theo Phó Tổng Biên tập Lưu Phan, trong tương lai, Báo NTNN/Dân Việt sẽ tổ chức nhiều hơn nữa các tour tham quan các mô hình du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp của các quốc gia trên thế giới và trong nước, giúp người ND có thể hiểu biết hơn về thế giới cũng như các địa phương trong cả nước, có thể học tập kinh nghiệm và kết nối để làm ăn nhằm phát triển du lịch nông nghiệp Việt Nam ngày càng tốt hơn nữa.

“Chúng tôi đã, đang và mong muốn trong tương lai sẽ phối hợp cùng Tổng cục Du lịch Việt Nam tổ chức được nhiều buổi hội thảo có chất lượng hơn nữa nhằm tạo diễn đàn trao đổi thông tin giữa các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp du lịch và phóng viên truyền thông, bàn về các giải pháp kết hợp định hướng để ND phát triển du dịch, để du lịch nông nghiệp trở thành một trong những định hướng quan trọng của ngành du lịch Việt Nam”, ông Lưu Phan chia sẻ.