Bão số 1: Cà Mau chưa đưa được người sang tàu cứu hộ vì sóng to

(Dân Việt) Trưa nay (3.1), ông Nguyễn Long Hoai - Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Cà Mau cho biết, Hải quân đã điều động tàu (xuất phát lúc 9h cùng ngày) đến Hòn Chuối để hỗ trợ người dân trong cơn bão số 1.

Trước đó, tàu cứu hộ của Cảnh sát biển đã đến Hòn Chuối lúc 0h ngày 2.1. Tuy nhiên, do sóng to gió lớn nên phương tiện chưa triển khai được việc đưa người từ tàu cá sang tàu cứu hộ. Hiện tàu đang neo đậu ở Hòn Chuối sẵn sàng triển khai các biện pháp đưa người từ tàu cá sang tàu cứu hộ khi điều kiện cho phép.

Tàu cá tại đảo Hòn Chuối. (Ảnh minh họa).

Cũng theo Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Cà Mau, tính đến 11h cùng ngày, tại đảo Hòn Chuối có 41 tàu cá, các tàu này do có công suất nhỏ, sóng lớn nên không chạy vào bờ được. Qua kiểm tra cập nhật báo cáo của các huyện và TP.Cà Mau, tình hình thời tiết trong đất liền hiện nay trời se lạnh, có gió cấp 3-4, có lúc cấp 5, mưa nhỏ.

Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì 5 tàu tìm kiếm cứu nạn (thuộc các đơn vị: Hải đội Biên phòng 2, Đồn Biên phòng Rạch Gốc, Hòn Khoai, Hòn Chuối) sẵn sàng ứng cứu trong điều kiện cho phép.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 3.1, do ảnh hưởng của rìa phía Bắc và hoàn lưu bão số 1 nên khu vực miền Tây Nam Bộ có mưa vừa, mưa to (từ 50-80mm/đợt). Riêng các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang có nơi mưa rất to (100-120mm/đợt). Trung tâm cũng cảnh báo, khu vực Nam Bộ có khả năng cao sẽ xảy ra dông, lốc xoáy, gió giật mạnh.