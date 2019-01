Bão số 1 đi qua, nhiều tàu, bè, nhà cửa ở miền Tây bị thiệt hại

(Dân Việt) Do ảnh hưởng từ cơn bão số 1, nhiều tàu, lồng bè nuôi cá bớp và nhà cửa của người dân ở miền Tây đã bị thiệt hại.

Ngày 4.1, thông tin từ UBND huyện Phú Tân (Cà Mau) - đơn vị vừa có công văn gửi Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Cà Mau đề nghị hỗ trợ tìm kiếm một ngư phủ bị rơi xuống biển mất tích.

Theo đó, vào chiều qua (3.1), tàu đánh bắt mang số kiểm soát CM 97841-TS do ông Trần Văn Đăng (SN 1965, ngụ thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân) làm thuyền trưởng, đang neo đậu cách cửa biển Sào Lưới khoảng 1 hải lý (do cửa biển cạn, chưa thể di chuyển vào trong) thì gặp gió to, sóng lớn nên ngư phủ Huỳnh A Hoàng (SN 1968) bị rơi xuống biển.

Nhiều lồng bè nuôi cá bớp ở Hòn Chuối bị thiệt hại. Ảnh: CTV.

Sau khi nhận tin báo, UBND huyện Phú Tân đã liên lạc để các tàu gần đó hỗ trợ cứu vớt, đồng thời chỉ đạo Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm và lực lượng chức năng địa phương tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, đến trưa nay (4.1), lực lượng vẫn chưa tìm được ngư phủ Hoàng nên UBND huyện Phú Tân đã có công văn đề nghị hỗ trợ tìm kiếm.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Cà Mau, tính đến nay, do ảnh hưởng từ bão số 1, trên toàn tỉnh, 10 căn nhà bị tốc mái, 2 căn bị sập, 626ha lúa bị sập, 1 lồng bè bị trôi, 2 lồng bè hư hỏng, 10 vỏ máy neo đậu phục vụ nuôi cá bớp của người dân trên đảo Hòn Chuối bị chìm, 1 tàu cá bị chìm nhưng đã được cứu vớt an toàn. Ước tính, tổng thiệt hại khoảng hơn 1 tỷ đồng.

Lốc xoáy kèm mưa to gây thiệt hại nhiều căn nhà ở Bạc Liêu. Ảnh: CTV

Cũng trong chiều nay (4.1), Văn phòng Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bạc Liêu thông tin, mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm hàng trăm căn nhà trên địa bàn bị sập và tốc mái.

Cụ thể, vào đêm 3.1 và rạng sáng 4.1, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu xuất hiện nhiều đợt lốc xoáy kèm theo mưa to trên diện rộng ở các huyện Hòa Bình, Đông Hải, thị xã Giá Rai và TP.Bạc Liêu. Lốc xoáy đi qua đã gây thiệt hại 125 căn nhà (trong đó có 45 căn bị sập, 80 căn bị tốc mái), 5 trụ điện và nhiều cây xanh bị ngã đổ. Địa bàn huyện Đông Hải bị thiệt hại nặng nhất với 31 căn nhà bị sập, 74 căn bị tốc mái.

Tại tỉnh Kiên Giang, sáng nay (4.1), ông Đỗ Văn Dừng - Chủ tịch UBND xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc cho biết, do ảnh hưởng của bão số 1, đến 9h sáng nay, xã đảo ghi nhận có 8 tàu cá công suất nhỏ (máy D18 đến D24) của dân địa phương và hơn 16 xuồng đò bị sóng đánh chìm, 2 nhà dân bị tốc mái và 2 cột điện bị gãy đổ. Ngoài ra, 2 chiếc ghe cào lớn ở địa phương khác bị sóng đánh đứt dây neo và trôi dạt vào bãi thuộc xã đảo Thổ Châu.

Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với lực lượng đóng quân ở xã đảo tiến hành hỗ trợ cho người dân kéo ghe tàu lên bờ, dựng lại nhà cửa để ổn định cuộc sống trước mắt.