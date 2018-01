Bão số 1 quần thảo Trường Sa, biển động mạnh

(Dân Việt) Bão số 1 – Baloven gió giật cấp 10 sẽ đi vào khu vực đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khiến trời có mưa bão, biển động mạnh.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 1 – Bolaven. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVTƯ). Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hồi 19 giờ tối nay (3/1), tâm bão số 1 – Bolaven ở ngay trên khu vực phía Tây đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ sáng mai (4/1), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới nằm cách bờ biển các tỉnh Phú Yên-Bình Thuận khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 19 giờ ngày 4/1, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển các tỉnh Phú Yên-Bình Thuận. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Vùng biển khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm khu vực phía Bắc quần đảo Trường Sa) đêm nay có mưa bão; gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh; từ gần sáng mai vùng biển các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận có mưa dông mạnh, gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng di chuyển Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần.

