Bão số 1 suy yếu, đổi hướng vào vùng biển Ninh Thuận-Bến Tre

(Dân Việt) Sau khi đi vào khu vực quần đảo Trường Sa, bão số 1 đã suy yếu và sau đó sẽ đổi hướng đi vào vùng biển các tỉnh Ninh Thuận-Bến Tre.

Vị trí và hướng đi chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVTƯ). Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, sáng nay (4/1), sau khi đi vào khu vực phía Tây khu vực quần đảo Trường Sa, bão số 1 - Bolaven đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 4 giờ sáng, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách đất liền các tỉnh Phú Yên-Ninh Thuận khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển Tây Tây Nam mỗi giờ đi được 20km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 16 giờ chiều nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên vùng biển các tỉnh Ninh Thuận-Bến Tre. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 ( tức là dưới 40km/giờ). Phía Tây khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm khu vực phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa) có mưa mưa rào và dông mạnh; gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động.

