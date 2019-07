Bão số 2 đổ bộ vào Hải Phòng: Đồ Sơn sóng to gió lớn

(Dân Việt) Đêm qua (3/7) bão số 2 đã đổ bộ vào thành phố Hải Phòng gây sóng to gió lớn ở huyện đảo Cát Hải và Đồ Sơn.

Sáng 4/7, trao đổi nhanh với phóng viên Dân Việt về tình hình diễn biến của cơn bão số 2 trên huyện đảo Cát Hải, ông Nguyễn Văn Chương - Bí thư Huyện ủy Cát Hải cho biết: Hiện nay huyện đảo Cát Hải có gió mạnh cấp 8 giật cấp 11, gây sóng lớn, mưa nhỏ. Tuy nhiên rất may mặc dù sóng to nhưng do thủy triều thấp nên không gây ảnh hưởng nhiều.

Bão số 2 đổ bộ vào Cát Bà.

Cũng trong sáng 4/7 trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Hoàng Xuân Minh, Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn cho biết: bão số 2 đổ bộ vào Đồ Sơn lúc 2 giờ 30 sáng 4/7 với sức gió mạnh cấp 8 giật cấp 11, gây gió to, sóng lớn. Đến thời điểm này thì gió chỉ còn ở cấp 5, trời mưa nhỏ, một số cây ở ven đường bị bật gốc, chưa có thiệt hại về người và tài sản của của nhân dân.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực nội thành Hải Phòng trời đang có mưa nhỏ, chưa có gió lớn.

Cầu vượt biển dài nhất Việt Nam Tân Vũ - Lạch Huyện (Hải Phòng) hiện đã bị cấm do mưa to, gió giật mạnh. Nhiều phương tiện phải quay đầu. Ảnh FB Hải Phòng.

Trước đó như Dân Việt đã đưa tin, để ứng phó cơn bão số 2, UBND TP.Hải Phòng đã thành lập 7 đoàn kiểm tra công tác phòng chống bão số 2 tại các địa bàn và thông báo về việc đình chỉ các hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa, vui chơi giải trí trên các khu vực biển đảo, ven sông phòng chống bão số 2 từ 12h ngày 3/7. Tổ chức kiểm đếm, thông báo kêu gọi tàu thuyền về nơi trú bão an toàn, kiểm tra rà soát các vị trí đê kè, cống xung yếu, chuẩn bị nhân lực vật tư phương tiện phòng chống bão