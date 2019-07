Bão số 2 hướng vào đất liền, nhiều chuyến bay bị hủy

(Dân Việt) Do ảnh hưởng của cơn bão số 2 (có tên quốc tế là MUN), các hãng hàng không sẽ điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay.

Ngày 3/7, hãng hàng không Vietnam Airlines và Jetstar Pacific cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 2 (có tên quốc tế là MUN) nên đơn vị sẽ điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đến, đi từ sân bay Cát Bi (Hải Phòng) trong ngày 03/7/2019.

Cụ thể, Vietnam Airlines sẽ huỷ 2 chuyến bay mang số hiệu VN1192, VN1193 giữa Hải Phòng – TP. Hồ Chí Minh. Jetstar Pacific sẽ điều chỉnh hướng cất, hạ cánh của 2 chuyến bay mang số hiệu BL594, BL595 giữa Hải Phòng – TP. Hồ Chí Minh từ sân bay Cát Bi sang sân bay Nội Bài (Hà Nội). Ngoài ra, một số chuyến bay khác của hai hãng cũng sẽ bị ảnh hưởng dây chuyền do lịch khai thác thay đổi.

Hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 2 sẽ được Vietnam Airlines và Jetstar Pacific hỗ trợ theo quy định, nếu có yêu cầu sẽ được chuyển đổi miễn phí sang các chuyến bay khác (nếu còn chỗ).

Vietnam Airlines và Jetstar Pacific sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Hai hãng khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến, đi từ các sân bay bị ảnh hưởng của cơn bão số 2 gồm Cát Bi (Hải Phòng), Vân Đồn (Quảng Ninh), Nội Bài (Hà Nội), Thọ Xuân (Thanh Hoá) và Vinh (Nghệ An) nên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin từ các hãng hàng không.

Nhiều chuyến bay đi đến Hải Phòng bị hủy do ảnh hưởng của bão số 2

Cùng ngày, Bộ Giao thông Vận tải có công điện khẩn gửi các cơ quan, đơn vị về ứng phó Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông.

Cụ thể, yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các Cục Quản lý Đường bộ I, II, III, các cơ quan, đơn vị trong ngành chuẩn bị xe máy, nhân lực sẵn sàng đảm bảo giao thông khi có sự cố sạt lở đất đá gây tắc đường và duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng cứu.

Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo các Cảng vụ Hàng hải nắm chắc số lượng tàu thuyền, phương tiện vận tải thủy đang neo đậu tại vùng neo đậu, các cửa sông, cửa biển, vùng nước quanh các đảo, luồng lạch kiểm tra, hướng dẫn việc neo đậu, trú tránh đảm bảo an toàn, những nơi neo đậu không an toàn kiên quyết yêu cầu thuyền trưởng, chủ phương tiện di chuyển đến nơi an toàn.

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam chỉ đạo các Chi Cục và các Cảng vụ Đường thủy nội địa phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN địa phương hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện vận tải thủy vào khu neo đậu an toàn trong luồng lạch, vùng thủy nội địa.

Đài thông tin Duyên hải theo dõi, cập nhật, xử lý ngay thông tin và thông báo kịp thời diễn biến, hướng di chuyển của bão để các phương tiện đang hoạt động trên biển biết và chủ động các biện pháp phòng tránh, không đi vào vùng nguy hiểm.

Sở Giao thông vận tải các tỉnh từ Quảng Ngãi trở ra phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, Cục Quản lý đường bộ kiểm tra công tác an toàn đối với các bến đò dọc, đò ngang; không cho phép chủ đò, chủ thuyền chở người và phương tiện giao thông khi có lũ lớn, sóng to gió lớn; chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, thiết bị và lực lượng ứng cứu để khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra.