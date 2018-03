Bắt 3 anh em ruột manh động đánh CSGT

(Dân Việt) Ngày 1.3, Công an TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ 3 anh em ruột gồm: Nguyễn Văn Bình (32 tuổi), Nguyễn Văn An (31 tuổi) và Nguyễn Văn Nguyên (23 tuổi) cùng ngụ tỉnh Thanh Hóa, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo Công an TX.Dĩ An, khoảng 17h30 ngày 28.2, hai chiến sĩ công an là trung úy Huỳnh Nguyễn Minh Châu và thiếu úy Huỳnh Minh Sang thuộc Đội CSGT Công an TX.Thuận An (Bình Dương) đang tuần tra, điều tiết giao thông tại khu vực ngã tư Mỹ Phước - Tân Vạn và đường tỉnh 743.

Phát hiện An điều khiển xe máy chở vợ tên Trần Thị Huệ (30 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa) không đội mũ bảo hiểm và dừng chờ đèn đỏ không đúng quy định, anh Châu tới nhắc nhở nhưng An không chấp hành mà lao xe thẳng vào người anh Châu. Anh Châu tránh được và rút chìa khóa xe máy của An, yêu cầu kiểm tra.

Hình ảnh được ghi nhận về vụ việc. Ảnh: C.T

Lúc này, hai anh em ruột của An gồm Nguyên và Bình dừng xe chạy đến đánh anh Châu làm anh ngã xuống đường. Khi anh Châu gượng đứng dậy liền bị An đánh tiếp.

Người dân chứng kiến rất bất bình, đã giúp các chiến sĩ công an khống chế cả 3 đưa về trụ sở.

Tại cơ quan công an, cả 3 đối tượng đã thừa nhận hành vi manh động của mình.