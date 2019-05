Bắt giữ 5 đối tượng truy nã người Trung Quốc lẩn trốn ở Móng Cái

(Dân Việt) Hiện Công an TP.Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam) đã bàn giao 5 đối tượng cùng vật chứng liên quan cho Cục Công an TP.Đông Hưng (Trung Quốc).

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp cùng Phòng An ninh đối ngoại Công an Quảng Ninh bắt giữ 5 đối tượng truy nã người Trung Quốc lẩn trốn trên địa bàn TP.Móng Cái.

Trước đó, ngày 8.5, Công an TP.Móng Cái nhận được công văn hợp tác điều tra của Cục Công an TP.Đông Hưng (Trung Quốc) đề nghị phối hợp xác minh, bắt giữ 5 đối tượng quốc tịch Trung Quốc bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã bỏ trốn sang Việt Nam.

Ngày 10.5.2019, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện, phối hợp cùng Phòng An ninh đối ngoại Công an Quảng Ninh đã tiến hành xác minh và bắt giữ thành công các đối tượng, thu giữ vật chứng gồm nhiều máy tính và điện thoại.

Công an Việt Nam bàn giao các đối tượng cho Cục Công an TP.Đông Hưng (Trung Quốc).

Các đối tượng bị bắt gồm: Huang Guo Fa (Hoàng Quốc Pháp, SN 1994, trú tại số 2 đường Cẩm Giang, khu Đầu Tư Đài Thương, TP.Dương Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc), Huang Kun Xuan (Hoàng Khôn Tuyển, SN 1989, trú tại thị trấn Tây, trấn Khối Đầu, huyện An Khê, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc), Huang Hua Xing (Hoàng Hoa Tình, SN 1995, trú tại số 89 đường phía Nam Tân An Tây, huyện An Khê, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc), Huang Zhang Shi (Hoàng Trọng Sỹ, SN 1989, trú tại số 888 đường Hà Bân Bắc, thị trấn Tây, trấn Khối Đầu, huyện An Khê, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) và Huang Guo Long (Hoàng Quốc Long, SN 1991, trú tại số 3, Đảo Ngô Công, khu Hải Luân, huyện An Khê, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc).

