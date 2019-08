Bắt giữ 9X cưỡng dâm bạn gái cũ, quay clip "nóng"

Lê Trường An dùng vũ lực giữ, đánh, ép bạn gái cũ quan hệ tình dục. An dùng điện thoại quay lại clip nóng, sau đó dùng clip nóng để khống chế, yêu cầu bạn gái có mặt mỗi khi hắn muốn gặp.

Theo thông tin từ VKSND quận Hoàng Mai, Hà Nội, cơ quan này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Trường An (SN 1994, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra hành vi Cưỡng dâm theo quy định tại Điều 143 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin điều tra ban đầu, Lê Trường An và chị T.P (SN 2000) có quan hệ tình cảm với nhau nhưng sau đó đã chia tay nhiều tháng trước. Đầu tháng 8/2019, Lưu Trường An liên tục tìm gặp chị T.P để yêu cầu nối lại tình cảm, nhưng vấp phải sự phản đối của chị T.P. Khi chị T.P không đồng ý, An nhiều lần đến nhà chị T.P, đe dọa và đánh chị T.P.

Đối tượng Lê Trường An bị tạm giam 3 tháng để điều tra hành vi Cưỡng dâm.

Ngày 21/8/2019, khi chị T.P đang trò chuyện với bạn ở quán coffee thì An xuất hiện, An đã cầm túi và chìa khóa xe của chị T.P, đồng thời yêu cầu T.P đưa An về nhà An. Khi chị T.P chở Lê Trường An về nhà tại Lĩnh Nam thì bất ngờ An ép T.P vào nhà, thu giữ điện thoại và khóa trái cửa không cho chị T.P về.

Không dừng lại, Lê Trường An đã bắt T.P phải quỳ xuống xin lỗi An, nói không bỏ An, sau đó dùng điện thoại quay lại, đồng thời Lê Trường An còn có hành vi cưỡng bức chị T.P phải quan hệ tình dục. Chị T.P đã chống cự quyết liệt, cắn mạnh vào tay và vai An nhưng An không buông tha. Suốt cả đêm 21/8/2019, An đã giữ T.P tại nhà, đánh đập, ép quan hệ tình dục mặc cho chị T.P van xin để được về nhà.

Sáng hôm sau khi được người nhà chị T.P đến giải cứu, chị T.P được đưa về nhà trong tâm lý hoảng sợ, trên người nhiều vết máu, thâm tím.

Không dừng lại, sau khi chị T.P rời khỏi nhà An được một lúc, Lê Trường An còn gọi điện đến T.P yêu cầu T.P phải ra gặp mặt. Nếu T.P không gặp, Lê Trường An nói sẽ đưa tất cả những clip quay cảnh An đánh, hiếp T.P để bạn bè T.P xem.

Quá hoảng sợ, T.P và người thân đã báo công an và làm đơn tố cáo Lê Trường An về tội hiếp dâm.

Khi cơ quan điều tra thu giữ điện thoại của Lê Trường An, cán bộ điều tra còn phát hiện trong máy của Lê Trường An lưu giữ nhiều clip Lê Trường An đánh và quan hệ tình dục với chị T.P và nhiều bạn gái khác.

VKSND quận Hoàng Mai phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Trường An.

Cơ quan chức năng đang điều tra để bảo vệ quyền lợi của những phụ nữ liên quan.