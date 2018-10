Bắt giữ nghi phạm bị mặt, dùng roi điện cướp tiền, vàng táo tợn ở Phú Yên

Sau gần 2 tháng truy xét, lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an 4 tỉnh, thành phố đã điều tra khám phá thành công vụ cướp tiền vàng chấn động Phú Yên vào trung tuần tháng 9.

Ngày 9.10, nguồn tin Thanh Niên cho biết, Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an tỉnh Phú Yên, Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an TP.HCM bắt giữ các đối tượng có liên quan đến vụ cướp tiền vàng tại huyện Đông Hoà, tỉnh Phú Yên.

Một lãnh đạo Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an xác nhận với Thanh Niên đã có tới 3 đối tượng tham gia vào vụ cướp, trong đó 2 đối tượng thực hiện hành vi cướp. Sau khi gây án, các đối tượng này đã bỏ trốn tại nhiều địa phương, gây nhiều khó khăn cho lực lượng truy bắt.

Ông Nguyễn Gia Truyền (áo nâu) kể lại diễn biến vụ cướp.

Trong khi đó, một lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên cho biết, các đối tượng tham gia vào vụ cướp có gốc gác ở Phú Yên nhưng đi làm ăn xa. Hiện, lực lương chức năng đã di lý 3 đối tượng về Phú Yên để phục vụ cho công tác điều tra và đang khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ thu hồi tài sản là tang vật liên quan vụ cướp.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Thuỳ Viễn (tức Bảy Vinh, 43 tuổi, trú tại xã Hoà Tân Đông, huyện Đông Hoà, tỉnh Phú Yên); Nguyễn Mạnh Trường (tức Tý, 32 tuổi, hộ khẩu ở xã Hoà Tân Đông, hiện trú tại phường 11, quận 8, TP.HCM); và Trần Ngọc Hưng (36 tuổi, trú tại tổ dân phố 3, thị trấn EaDrăng, huyện EaH’leo, Đắk Lắk.

Trước đó, khoảng 6 giờ 20 phút sáng 19.8, ông Nguyễn Gia Truyền (41 tuổi, ở thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên), chở mẹ ruột của mình là bà Nguyễn Thị Yến (59 tuổi, chủ tiệm vàng Kim Yên Truyền) cùng với 1 túi xách đựng tiền, vàng trị giá hơn 3 tỷ đồng từ nhà đến tiệm vàng tại chợ trung tâm thị trấn Hòa Vinh.

Trên đường đi đến đường Lê Lợi (cách nhà chừng khoảng 30 m), đoạn nằm giữa trụ sở UBND huyện Đông Hòa và Huyện ủy Đông Hòa, ông Truyền bị 2 đối tượng bịt mặt đi trên xe Sirius màu đỏ đen không rõ biển số dùng roi điện và bình xịt hơi cay tấn công, bị ngã. Dù ông Truyền đã cố gắng ôm lấy chiếc túi đựng tiền vàng nhưng hai đối tượng tiếp tục dùng roi điện chích khiến ông bất tỉnh, rồi cướp lấy chiếc túi tẩu thoát. Toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong hơn 1 phút.

Sau khi nhận được trình báo từ người dân, Công an tỉnh Phú Yên đã tổ chức lực lượng truy tìm thì phát hiện 1 chiếc xe máy tương tự của các đối tượng bị đốt cháy tại khu vực xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa.