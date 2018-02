Bắt nghi phạm đâm Giám đốc chi nhánh VNPT tử vong

(Dân Việt) Lãnh đạo Công an huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) thông tin về nguyên nhân dẫn tới vụ án Giám đốc VNPT chi nhánh Đồng Đăng bị sát hại.

Nguyễn Thành Quang tại cơ quan điều tra. Ngày 26.2, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn) cho biết, công an huyện đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra, làm rõ vụ án sát hại anh Triệu Xuân Bắc (35 tuổi, Giám đốc VNPT chi nhánh Đồng Đăng, trú tại khu thị trấn Đồng Đăng). Cơ quan điều tra đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án là Nguyễn Thành Quang (40 tuổi, ở phường Chi Lăng, TP.Lạng Sơn) để điều tra về hành vi giết người. Theo lãnh đạo Công an huyện Cao Lộc, điều tra ban đầu xác định, ngày 25.2, Quang cùng nhóm bạn đến dự lễ hội Đồng Đăng, ở huyện Cao Lộc. Sau đó, nhóm của Quang vào nhà một người quen tại con ngõ nhỏ thuộc thị trấn Đồng Đăng để ăn cơm. Thấy xe ô tô chở nhóm Quang đỗ trong ngõ anh Bắc có ra nhắc nhở dẫn tới hai bên cãi vã, xô xát. Quang sau đó cầm dao tấn công anh Bắc, khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Gây án xong, Quang bỏ trốn nhưng bị lực lượng công an địa phương bắt giữ. “Nguyên nhân dẫn tới vụ án đơn giản là do va chạm giao thông, hai bên cãi cự nhau sau đó đối tượng manh động gây án”, lãnh đạo Công an huyện Cao Lộc thông tin.

Tag: trong an, an mang, giet nguoi, tin lang son, tin tuc, an ninh, tin an ninh, bao an ninh, phap luat, bao phap luat, tin phap luat, viet nam, tin tuc 24h, tin tuc trong ngay, tin tức, tin moi, tin nhanh, tin nong, bao, vn