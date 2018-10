Bất ngờ lời khai của kẻ nhắn tin đe dọa, tống tiền cán bộ Đoàn ĐBQH

(Dân Việt) Sau khi hàng loạt lãnh đạo văn phòng các Đoàn Đại biểu Quốc hội của nhiều tỉnh trên cả nước phản ánh việc bị đối tượng lạ nhắn tin đe dọa, tống tiền, cơ quan công an đã khẩn trương điều tra, bắt giữ và xác định động cơ gây án của 2 đối tượng.

Cụ thể, trước diễn biến của vụ việc, lãnh đạo Bộ Công an đã giao Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tổ chức điều tra truy xét. Đến nay, đã làm rõ và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp các đối tượng có liên quan do có hành vi nhắn tin đe dọa nhằm chiếm đoạt tiền.

2 đối tượng gồm Ngô Xuân Tùng, sinh năm 1988, HKTT tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, hiện trú tại phố Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh; Lê Văn Thành, sinh năm 1988, HKTT tại Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, hiện trú tại Doanh nghiệp tư nhân sản xuất Thương mại, Dịch vụ Đại Thắng Lợi, ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo nhà chức trách, các đối tượng trên là những đối tượng nghiện ma túy. Do cần tiền sử dụng ma túy, Ngô Xuân Tùng nảy sinh ý định nhắn tin đe dọa nhằm mục đích chiếm đoạt tiền.

Đối tượng Ngô Xuân Tùng

Để thực hiện được ý đồ của mình, Tùng đã đặt mua trên mạng 1 quyển “Niên giám Quốc hội - Chính phủ khóa XIV, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2020”.

Khi mua được quyển Niên giám, Tùng thuê Lê Văn Thành mở tài khoản tại Ngân hàng Sacombank nhằm mục đích sử dụng tài khoản này để người bị hại chuyển tiền vào.

Liên tiếp trong các ngày 15 và 16.10.2018, Tùng đã sử dụng nhiều sim và máy điện thoại nhắn tin đến 100 người có tên trong quyển “Niên giám Quốc hội - Chính phủ khóa XIV, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2020” để đe dọa nhằm chiếm đoạt tiền.

Đến 16 giờ ngày 18.10.2018, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp cùng một số Công an đơn vị, địa phương đã phát hiện, bắt giữ Ngô Xuân Tùng khi đang lẩn trốn tại nhà ở phố Nguyễn Thượng Hiền, phường 5, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình bắt giữ, khám xét, Cơ quan Công an thu được 5 thẻ ngân hàng, 2 điện thoại di động, 8 sim điện thoại, 1 quyển “Niên giám Quốc hội - Chính phủ khóa XIV, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2020” cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan. Hiện Cục Cảnh sát hình sự đang khẩn trương đấu tranh khai thác, củng cố chứng cứ để sớm đưa xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Tang vật thu được của vụ án.

Trước đó, trao đổi với Dân Việt vào chiều 16.10, ông Hoàng Đức Cường – Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị cho biết đã trình báo sự việc bị nhắn tin đe dọa, tống tiền đến cơ quan công an.

Theo đơn trình báo của ông Cường, vào lúc 20h46 ngày 15.10, ông nhận được một tin nhắn từ số điện thoại +84901306437 với nội dụng: “Ông Cường có người muốn lấy mạng ông với giá 100 triệu. Nếu ông đưa tôi 100 triệu, tôi sẽ gửi danh tính người muốn hại ông và bằng chứng cho ông. Tôi cho ông 3 ngày và để stk này cho ông chuyển khoản vào nếu ông chuyển tiền tôi sẽ đi khỏi đất này và giữ lời. Stk:060195701256 Sacombank".

Nhận thấy nội dung tin nhắn đe dọa tính mạng và tống tiền cá nhân nên ông Cường đã có đơn trình báo và đề nghị Công an tỉnh Quảng Trị có biện pháp bảo vệ trước mối nguy hiểm trên và sớm tìm ra người nhắn tin đe dọa, xử lý nghiêm để ổn định an ninh trật tự.

ông Cường cho hay, thông qua Ngân hàng Nhà nước truy tìm theo số tài khoản nêu trên được biết, chủ số tài khoản có tên L.V.T, trú ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Số tài khoản nêu trên có giao dịch ở TP.HCM.

Ngoài ông Cường còn có 6 lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội của các tỉnh, thành gồm Nguyên Chánh VP tỉnh Thừa Thiên - Huế, Phó VP Quảng Nam, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Chánh VP Bắc Giang, Chánh VP đoàn Hà Nội cũng bị nhận nhắn tin đe dọa từ số điện thoại nêu trên và cùng một nội dung.