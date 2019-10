Bắt ông trùm và vợ hotgirl cầm đầu đường dây cá độ bóng đá "khủng"

(Dân Việt) Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức cá độ bóng đá thông qua trang mạng bong88.com.

Theo CAND: Ngày 4/10, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên trang web bong88.com do đối tượng Dương Quang Minh (SN 1988, có 1 tiền án về hành vi cố ý gây thương tích, trú tại phường Lê Lợi, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) cầm đầu; đồng thời bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Dương Quang Minh, Nguyễn Thị Hồng Vân (SN 1991, vợ Minh); Nguyễn Minh Hoàng (SN 1987, trú tại phường Trần Nguyễn Hãn, TP.Bắc Giang); Nguyễn Văn Khương (SN 1987, trú tại phường Xương Giang, TP.Bắc Giang); Nguyễn Văn Hiện (SN 1991, trú tại huyện Việt Yên, Bắc Giang) về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet.

Vợ chồng Dương Quang Minh và Nguyễn Thị Hồng Vân. Nguồn: CAND

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, cách đây khoảng 6 tháng các trinh sát của Phòng Điều tra hướng dẫn, phòng chống tội phạm có tổ chức, Cục Cảnh sát hình sự đã phát hiện đường dây cá độ bóng đá dưới hình thức đánh bạc của Dương Quang Minh.

Tuy nhiên, thủ đoạn cá độ bóng đá của Minh rất tinh vi, để che giấu lực lượng chức năng, đối tượng mở quán kinh doanh karaoke, cửa hiệu cầm đồ và tạo vỏ bọc với nhiều mối quan hệ trên địa bàn. Do đó, việc bắt quả tang đối tượng Minh và đồng bọn cá độ bóng đá gây khó khăn cho trinh sát tham gia phá án, nhiều ngày lặn lội vất vả đi lại giữa Hà Nội - Bắc Giang.

Ngày 2/10, sau khi nắm chắc chứng cứ, tài liệu, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, các trinh sát của Phòng Điều tra hướng dẫn, phòng chống tội phạm có tổ chức phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an và Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành bắt 5 đối tượng Minh, Vân, Hoàng, Khương và Hiện.

Theo báo Công an TP.HCM: Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, khoảng giữa năm 2018, Nguyễn Văn Khương được Dương Quang Minh chỉ đạo đàn em là Nguyễn Minh Hoàng (Hoàng được Minh thuê làm kỹ thuật, quản lý các trạng mạng cá độ bóng đá) cắt cho Khương 1 trang mạng cá độ bóng đá trên trang Web bong88.com, với tên tài khoản là Tvvb26. Sau đó, Khương và Minh thống nhất quy ước 1 điểm trong tài khoản tương ứng với 6.000 đồng (bằng đô 6). Đến ngày thứ 2, thứ 3 hàng tuần thì chốt số tiền thắng, thua và thanh toán tiền cá độ với nhau.

Đối tượng Minh giao cho Phan Đức Anh (SN 1994, biệt danh “Bờm chè”, hiện đang bỏ trốn,) có nhiệm vụ thứ Ba hàng tuần đi thu tiền được - thua cá độ bóng đá của Khương. Khương sẽ trả tiền cho Minh bằng cách chuyển khoản qua số tài khoản của Hoàng mở tại ngân hàng hay tài khoản của Nguyễn Thị Hồng Vân hoặc tài khoản của N.T.H.T (vợ Phan Đức Anh).

Sau khi nhận trang tài khoản cá độ bóng đá, Khương chia thành nhiều tài khoản khác nhau. Trong đó, Khương sử dụng tài khoản Tvvb2604, còn tài khoản Tvvb2632 sẽ giao cho Nguyễn Văn Hiện, đến thứ Ba hàng tuần thì chốt tiền thắng - thua và Hiện đưa cho Khương bằng tiền mặt, 1 điểm là 15.000 đồng (đô 15).

Đối tượng Nguyễn Văn Hiện. Nguồn: CAND

Cũng theo cơ quan điều tra, tại TP.Bắc Giang, Dương Quang Minh khá nổi tiếng về khoản chịu chơi của người lắm tiền. Hai vợ chồng Minh sống giàu có, dùng hàng hiệu và xe ô tô đắt tiền.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng làm rõ.