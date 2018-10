Bất thường trong vụ bé 2 tuổi bị ném xuống giếng tử vong

Sau tiếng tri hô bắt cóc thất thanh của chị T, người làng Phú Bình vội chạy đến hỗ trợ. Khi đến nơi, họ không thấy bóng dáng của tên bắt cóc đâu. Thay vào đó, cháu bé đã tử vong dưới giếng sâu. Sự việc có quá nhiều điều bất thường khiến người dân nghi ngờ chính người mẹ đã ra tay sát hại con mình.

Bé trai 2 tuổi tử vong do bị ném xuống giếng

Ngày 9.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã tiếp nhận hồ sơ ban đầu và đang điều tra làm rõ vụ cháu P.N.Q (2 tuổi, trú thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) tử vong. Đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng gây xôn xao dư luận địa phương.

Khoảng 8h ngày 8.10, người dân thôn Phú Bình nháo nhác, hoang mang khi nghe tiếng chị P.T.N.T (27 tuổi, trú địa phương, mẹ cháu Q) hốt hoảng kêu: “Bắt cóc”... Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, dân làng vội kéo đến hỗ trợ. “Nghe tiếng chị T kêu la, tôi vội vã cầm chiếc xẻng chạy đến. Nhiều người trong làng cũng tới. Xưa giờ làng Phú Bình chưa hề có chuyện này, nhưng nghe qua ở báo đài thì nhiều địa phương xảy ra bắt cóc trẻ nên rất lo...”, ông Lê P.T (trú thôn Phú Bình) nhớ lại. Một người dân khác cho biết: “Chị T là mẹ đơn thân, đang nuôi con nhỏ. Lỡ có chuyện gì thì chị ấy chẳng ứng phó nổi với bọn bắt cóc nên mọi người vô cùng lo lắng...”.

Khi mọi người tất tả chạy đến nhà chị T thì chỉ thấy chiếc xe nôi mà cháu Q thường ngồi bị bỏ trước cửa nhà. Cạnh đó, chị T mếu máo, hoảng sợ, ú ớ những tiếng: “Bắt cóc, bắt cóc”... Quá lo lắng, mọi người tỏa ra các phía để tìm kiếm. Sự việc cũng nhanh chóng được cấp báo lên cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Tin “bắt cóc trẻ con” lan nhanh, khiến dư luận hoang mang. Rất nhiều người dân trong thôn “cửa đóng then cài” bảo vệ con em mình.

Hiện trường vụ việc.

Cùng với cơ quan chức năng địa phương, rất đông người dân tỏa đi các hướng tìm kiếm kẻ bắt cóc. Tuy nhiên, càng tìm càng chẳng ra manh mối. Mọi người bắt đầu lo lắng hơn. Nhiều người dân sinh sống ở đầu và cuối làng cho hay, họ chẳng hề thấy kẻ khả nghi nào chạy qua. Những tình tiết kỳ lạ khiến người dân tham gia tìm kiếm nghi ngờ... Khi quay về tìm kỹ ở nhà chị T, họ tá hỏa phát hiện thi thể cháu Q dưới giếng nước của gia đình.

Tiếp nhận thông tin nghiêm trọng này, ban Công an xã Tịnh Châu nhanh chóng báo lên Công an TP.Quảng Ngãi, Công an tỉnh Quảng Ngãi. Vị đại diện Công an Tịnh Châu cho biết: “Nơi cháu Q tử vong là giếng nước của gia đình. Điều đáng nói, giếng nước này nằm lẩn khuất sau vườn nhà. Khu vực này có nhiều cây cỏ hoang dại. Chưa hết, nếu chạy từ giếng nước này ra, đối tượng bắt cóc khó thoát thân, bởi xung quanh là các nhà dân khác”.

Qua khám nghiệm tử thi, lực lượng kỹ thuật hình sự, cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi kết luận cháu Q tử vong do bị ném xuống giếng.

Người mẹ có dấu hiệu trầm cảm

Đáng nói hơn, sau khi những thông tin ban đầu được cơ quan chức năng công bố cùng với những gì mắt thấy tai nghe, người dân thôn Phú Bình bắt đầu xôn xao, nghi ngờ chính chị T đã gây ra cái chết cho con trai. Những đồn đoán “nghi án mẹ ném con trai xuống giếng” lan nhanh, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

Một hàng xóm của gia đình chị T thở dài nói: “Thực ra, T đã đau ốm, trầm cảm một thời gian dài. Nhiều lúc nó không làm chủ được mình. Cũng tội lắm...”.

Trao đổi với PV, một người thân trong gia đình chị T cho biết, T là người hiền lành, đảm đang. Mấy năm trước, T quen biết rồi có con với một người đàn ông “lạ”. Khi nghe tin T có thai, người này chối bỏ. Cũng vì điều này mà cô gái hiền lành đau khổ, trầm cảm. Sau khi sinh cháu Q, những biểu hiện trầm cảm này của chị T càng trở nên trầm trọng. Người thân đã đưa chị đi thăm khám bác sĩ, nằm viện nhiều lần nhưng bệnh tình không thuyên giảm. “Nó bị trầm cảm. Khi thì nhận biết được, khi lại ủ rũ, buồn bã và chẳng biết gì. Có lần, nó chẳng thiết gì chăm sóc con mình. Tội nghiệp lắm. Nay người ta đồn rằng chính nó đã giết con. Mong rằng đây chỉ là đồn đoán...”, người dân này nói.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, làm rõ.