Bảy quận huyện ở TP.HCM sẽ bị cúp nước vào cuối tuần

(Dân Việt) Hàng trăm nghìn hộ dân của 7 quận ở TP.HCM sẽ bị cắt nước hoặc nước yếu để sửa chữa nhà máy nước Thủ Đức.

Một góc nhà máy nước BOO Thủ Đức (ảnh: NLĐO)

Theo thông báo của Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco), từ 23h ngày 9/3 đến 3h ngày 10/3, khu vực phía Đông và Nam thành phố sẽ bị cúp nước, hoặc áp lực nước yếu.

Việc cúp nước để phục vụ thay thế van bướm và van một chiều D900 tại trạm bơm nước sạch thuộc nhà máy nước BOO Thủ Đức (thuộc công ty BOO Thủ Đức).

Khu vực bị cúp nước hoặc áp lực nước yếu sẽ xảy ra tại 7 quận huyện gồm: quận 2 (phường An Khánh, An Lợi Đông, An Phú, Bình An, Thủ Thiêm); quận 9 (phường Phước Bình, Phước Long A, Phước Long B, Tăng Nhơn Phú B và Khu Công nghệ cao), toàn bộ quận 7; quận 8 (phường 1, 2, 3, 4, 5 và 8); huyện Bình Chánh (xã Bình Hưng và xã Phong Phú; toàn bộ hai huyện Nhà Bè và Cần Giờ.

Sawaco sẽ phối hợp với công ty BOO Thủ Đức để nhanh chóng hoàn thành sửa chữa và cấp nước lại trong thời gian sớm nhất cho người dân sinh hoạt.

Các cơ quan, xí nghiệp, trường học, bệnh viện cần có kế hoạch dự trữ nước kịp thời để phục vụ hoạt động của đơn vị.