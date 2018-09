"Bẫy" tình trong nhà nghỉ của cô gái 17 tuổi

Tuy còn trẻ tuổi nhưng Kiều Thị Bích My (17 tuổi, ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đã dụ dỗ nhiều người sa vào “bẫy” tình với mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

My thường làm quen qua mạng xã hội với một số nam thanh niên trên địa bàn 2 huyện: Trảng Bom và Vĩnh Cửu (Đồng Nai), sau đó rủ họ vào nhà nghỉ hoặc đi uống nước rồi lợi dụng sơ hở của bị hại để ra tay chiếm đoạt tài sản.

Rủ vào nhà nghỉ để trộm tài sản

Gần đây nhất, vào ngày 14-2, My điện thoại rủ anh T.V. (28 tuổi, ngụ xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu) đi ăn sáng, uống cà phê tại xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom). Anh V. quen biết My từ tháng 1-2018 thông qua mạng xã hội. Trưa cùng ngày, My rủ anh V. vào một nhà nghỉ ở ấp An Chu (xã Bắc Sơn) ngủ trưa.

Khi My thức dậy, thấy anh V. đang ngủ say nên “nữ quái” này nhanh tay lấy trộm 1 điện thoại di động, 1,3 triệu đồng và xe máy của anh V. rồi bỏ trốn. Đến ngày 19-4, khi My đang đi cùng bạn trên đường tỉnh 767 (ấp An Chu, xã Bắc Sơn) thì bị anh V. phát hiện, báo công an bắt giữ My.

Trước đó vào tháng 4-2017, My làm quen với anh N.P. (24 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu) thông qua mạng Zalo. Sau nhiều lần nói chuyện qua lại và gặp mặt thì My và anh P. thân thiết hơn. Đến tháng 10-2017, My đến bến xe thuộc phường Tân Vạn (TP.Biên Hòa) và nhờ anh P. đến đón về.

Trên đường về, My rủ anh P. vào một nhà nghỉ ở xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) để nghỉ ngơi. Lúc anh P. ngủ say, My lén lấy chìa khóa xe máy của anh P. rồi bỏ trốn. Sau khi trộm được tài sản, My ngang nhiên sử dụng xe làm phương tiện đi lại.

Đến cuối tháng 10-2017, khi lực lượng Công an huyện Trảng Bom tiến hành kiểm tra hành chính tại một quán cà phê thuộc ấp An Chu (xã Bắc Sơn) thì phát hiện một chiếc xe không có giấy chứng nhận đăng ký nên tiến hành tạm giữ. Kiểm tra nguồn gốc của chiếc xe, công an phát hiện chủ sở hữu là anh P. nên báo cho bị hại đến nhận lại xe. Giá trị tài sản My chiếm đoạt được định giá 34 triệu đồng.

Mượn xe rồi cuỗm mất

Làm việc với cơ quan công an, My còn khai nhận vào tháng 8-2016, đối tượng quen biết một thanh niên tên Tuấn (chưa rõ lai lịch) thông qua Facebook. Trong một lần My và anh Tuấn đi uống nước với nhau trước khu vực chợ An Chu (xã Bắc Sơn), My giả vờ mượn xe anh Tuấn đi đón bạn rồi mang đi bán với giá 7 triệu đồng.

Với thủ đoạn tương tự, vào tháng 10-2017 trong một lần đi uống nước, My mượn xe máy của người đàn ông tên Lợi (chưa rõ lai lịch) với lý do đi đón con rồi chiếm đoạt luôn.

Ngày 4-7, Công an huyện Trảng Bom đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cho tại ngoại điều tra, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với My về hành vi trộm cắp tài sản. Đối với hành vi khác, hiện Công an huyện đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Trung tá Hoàng Chiến Thắng, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an huyện Trảng Bom cho biết đối tượng My thường sử dụng mạng xã hội kết bạn với những nam thanh niên và sau khi quen biết được một thời gian, tạo được niềm tin thì bắt đầu rủ đi chơi, uống nước hoặc vào nhà nghỉ để ra tay chiếm đoạt tài sản.

Sau khi bị mất tài sản, hầu hết các bị hại thường không trình báo cho cơ quan công an nên việc truy tìm đối tượng cũng như việc thu hồi tài sản giao trả cho chủ sở hữu gặp nhiều khó khăn. Có nạn nhân cho biết do chỉ quen biết và thường xuyên nói chuyện qua mạng xã hội, không hiểu rõ về nhân thân, lai lịch của My nên ngại tố cáo.

Trung tá Thắng cũng khuyến cáo người dân, nhất là những bạn trẻ khi quen biết nhau phải tìm hiểu rõ về đối phương trước khi giao tài sản cho họ, tránh bị kẻ gian lợi dụng. Trong trường hợp xảy ra sự việc bị chiếm đoạt tài sản cần trình báo cơ quan công an để nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng và sớm thu hồi tài sản giao trả cho bị hại trước khi bị tẩu tán.