Bé 3 tuổi ngã từ tầng 20 tử vong: Lãnh đạo sở GDĐT Nam Định nói gì?

(Dân Việt) Một cháu bé đang học tại trường mầm non ở phường Cửa Nam (TP.Nam Định, Nam Định) được phát hiện tử vong ở lan can tầng 6.

Xác nhận với Dân Việt vào sáng nay (11.3), ông Đỗ Anh Xô – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định cho biết, Sở giáo dục Đào đạo tỉnh Nam Định đang phổi hợp với UBND TP.Nam Định cùng cơ quan công an với các bên liên quan đang khẩn trương điều tra, làm rõ việc cháu Nguyễn Minh K (3 tuổi, học sinh mầm non) tử vong vào chiều 9.3 vừa qua. Theo đó, cháu K được xác định tử vong tại tòa nhà Nam Định Tower, phường Cửa Bắc, TP.Nam Định, Nam Định. Anh Nguyễn Ngọc Lợi (37 tuổi, TP.Nam Định, Nam Định, bố nạn nhân) cho biết, ngày 9.3, K được bà ngoại đưa đến trường mầm non Hương Sen (tầng 3, tòa nhà Nam Định Tower, đường Điện Biên, phường Cửa Bắc, TP.Nam Định). Đến khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, gia đình đến đón K thì không thấy cháu. Trường mầm non Hương Sen nơi cháu K theo học nằm ở tầng 3, tòa nhà Nam Định Tower (phường Cửa Bắc, TP.Nam Định). (Ảnh: Văn Đông/Thanh niên) Mọi người tiến hành tìm kiếm cháu K thì đến hơn 17 giờ, bảo vệ tòa nhà phát hiện thi thể của K ở lan can tầng 6 của tòa nhà. Về phía đơn vị quản lý trường mầm non Hương Sen, bà Vũ Thị Hương – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP đầu tư và Phát triển giáo dục Hương Sen thông tin, camera cho thấy cháu K đã theo thang máy đi lên tầng 21, sau đó đi thang bộ xuống tầng 20 và bò ra ngoài cửa rồi rơi từ tầng 20 xuống lan can tòa nhà ở tầng 6. Hiện sự việc đang được công an tỉnh Nam Định phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra làm rõ.

