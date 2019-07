Bé gái khiếm thị, thiểu năng bị bố hiếp dâm đến có con

(Dân Việt) Mấy ngày nay, người dân ở xã Dị Nậu nói riêng và huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ nói chung đang xôn xao bàn tán, thương xót cho hoàn cảnh bi đát của cháu Nguyễn Thị Thái Hằng (SN 2004) ở khu 4, xã Dị Nậu, huyện Tam Nông bị chính bố ruột hiếp dâm dẫn đến có con.

Căn nhà nhỏ bé nhưng chứa đựng nỗi đau quá lớn của cô bé khiếm thị, thiểu năng trí tuệ Nguyễn Thị Thái Hằng. Ảnh Ngô Hùng

Chiều mưa đầu tháng 7, thông tin về cơn bão số 2 đang đổ bộ vào khu vực phía Bắc nhưng không cản được nhóm phóng viên tìm đến xã Dị Nậu, huyện Tam Nông để ghi nhận về câu chuyện đáng thương của cháu Nguyễn Thị Thái Hằng. Cháu Hằng bị khiếm thị bẩm sinh, thiểu năng trí tuệ nhưng bị chính bố ruột của mình hiếp dâm đến mức mang thai và sinh con.

Theo người dân nơi đây, chưa bao giờ họ chứng kiến một sự việc gây chấn động và đau lòng đến vậy. Nguyễn Thị Thái Hằng là con cả trong gia đình có 3 chị em, tất cả đều bị khiếm thị bẩm sinh từ nhỏ và thiểu năng trí tuệ. Mẹ Hằng mất năm 2018 vì bệnh ung thư, bà nội không chỉ bị khiếm thị mà còn bị tai biến liệt nửa người không thể lao động được, hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Bố của Hằng tên Nguyễn Văn Hải (SN 1981), không có việc làm ổn định, ham chơi, lười làm và thường xuyên uống rượu.

Đến khu 4, trải qua một con đường đất nhỏ tí, trơn trượt, cuối cùng chúng tôi cũng đến được ngôi nhà cấp 4 nhỏ bé, nằm cheo veo bên sườn đồi. Ngôi nhà nhỏ bé này chính là nơi chứa đựng những câu chuyện buồn đến tê tái mà dư luận ở xã Dị Nậu, ở huyện Tam Nông đang bàn tán xôn xao mấy ngày gần đây.

Cháu Hằng và đứa con mới sinh được hơn 1 tháng rất cần nhận được sự giúp đỡ.

Bước vào nhà, 4 bà cháu của Hằng ngồi buồn thiu, không ai nói với nhau câu nào. Thấy khách, mọi người đều chỉ khẽ mở miệng hỏi ai đấy, chiếc đầu ngước lên gập xuống cùng đôi mắt hấp háy nhưng cũng chẳng nhìn rõ được ai.

"Các chú vào nhà uống nước, mắt tôi và các cháu chỉ nhìn được lờ mờ thôi, nên không thể nhìn được các chú", bà Nguyễn Thị Liên, bà nội của cháu Hằng nói.

Nói rồi, bà lại ngồi co rúm người, vẻ thiểu não, bất lực rồi thở dài. Phải khó khăn lắm chúng tôi mới bắt được vào câu chuyện.

Theo bà Liên, vợ chồng bà có 2 người con trai, Hải là anh cả. Bà bị khiếm thị từ nhỏ, sau này Hải và những đứa cháu nội của bà cũng bị khiếm thị bẩm sinh, đầu óc không được nhanh nhẹn nên kinh tế lúc nào cũng khó khăn. Năm 2012, chồng mất, bà ở với vợ chồng Hải. Cuối 2017, đầu 2018, con dâu của bà phát hiện bị ung thư khiến kinh tế gia đình càng kiệt quệ.

"Thằng Hải vốn mắt cũng kém, thể lực yếu nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên cũng phải đi theo mọi người đi làm phụ hồ ở quanh vùng. Cuối năm 2017, khi phát hiện vợ bị ung thư, Hải cũng nghỉ việc ở nhà chăm vợ. Khi câu chuyện về cả gia đình bị khiếm thị lại có người bị ung thư được báo chí đăng tải, mạng xã hội chia sẻ, thì các Mạnh Thường Quân đến hỗ trợ được mấy trăm triệu. Có tiền, thằng Hải đâm ra chơi bời cờ bạc, rượu chè liên miên", bà Liên tâm sự.

Cũng theo bà Liên, do nhà chật chội, 4 bố con của Hải ngủ ở chiếc giường ở ngoài nhà, còn bà thì ngủ trong buồng.

"Cái Hằng nó to xác vậy thôi nhưng tồ tệch vì bị thiểu năng. Chẳng ai bị bố hiếp dâm nhiều lần, chửa đến tháng thứ 5, thứ 6 mà cũng không nói cho ai biết. Còn thằng Hải chắc do rượu say nên mới làm những chuyện đồi bại, mất hết tính người như thế", đưa tay lên gạt nước mắt, bà Liên nấc nghẹn.

Con trai bị bắt tạm giam, chờ ngày đưa ra xét xử, tiếng xấu về gia đình, với bà Liên đã không còn quan trọng. Cái quan trọng và lo lắng nhất với bà hiện nay là làm sao để có tiền để nuôi sống năm bà cháu. Tiền đâu để mua sữa, mua bỉm cho đứa trẻ mới sinh được hơn 1 tháng?

Con trai bị bắt tạm giam, chờ ngày đưa ra xét xử, tiếng xấu về gia đình, với bà Liên đã không còn quan trọng. Cái quan trọng và lo lắng nhất với bà hiện nay là làm sao để có tiền để nuôi sống 5 bà cháu.

"Điều tôi mong muốn nhất bây giờ đó là được các Mạnh Thường Quân rủ lòng thương, hỗ trợ 5 bà cháu tôi. Tôi không nhìn được gì, lại còn bị tai biến, chân tay không cử động được, mấy đứa cháu cũng khiếm thị bẩm sinh, sức khỏe yếu, trí não chậm phát triển nên cũng không thể lao động kiếm tiềm được. Người lớn có thể chịu được đói, được khát, còn đứa trẻ sơ sinh không thể thiếu sữa, thiểu bỉm, đó là chưa kể, hiện cháu bé còn đang có hiện tượng còi cọc, vàng da...", bà Liên nói, giọng run run như khẩn cầu.

Trao đổi với Dân Việt, ông Hán Vinh Khánh, Chủ tịch UBND xã Dị Nậu cho biết, ngày 26/6, Nguyễn Văn Hải đã bị Công an tỉnh Phú Thọ bắt tạm giam để điều tra về tội hiếp dâm trẻ dưới 16 tuổi.

"Gia đình Nguyễn Văn Hải có di truyền khiếm thị bẩm sinh, hoàn cảnh thuộc diện khó khăn ở xã. Năm 2018, hoàn cảnh của gia đình Hải được chia sẻ rộng rãi, các nhà tài trợ đến ủng hộ được mấy trăm triệu. Sau khi vợ chết vì ung thư, Hải thường xuyên đàn đúm cờ bạc, rượu chè. Rất có thể do uống rượu nhiều, mất kiểm soát nên Hải mới hiếp dâm con gái của mình như vậy", ông Khánh cho biết.

Cũng theo ông Khánh, vụ việc được phát hiện khi cháu Nguyễn Thị Thái Hằng, đang học lớp 8 bỗng nhiên xin nghỉ học vì lý do ốm. Biết về hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình cháu Hằng nên nhà trường đã đến thăm hỏi động viên. Khi đến nơi mới biết cháu đang mang thai ở tháng thứ 6, gặng hỏi mãi, cháu mới nói là do bị bố "bắt làm chuyện vợ chồng". Các thầy cô đã phản ánh sự việc lên các cơ quan chức năng.

"Ngày 19/5, cháu Hằng sinh được 1 cậu con trai, sau khi có kết quả giám định, ngày 26/6, Nguyễn Văn Hải đã bị bắt tạm giam để điều tra về hành hiếp dâm trẻ dưới 16 tuổi. Hiện nay xã thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ trẻ em bị xâm hại. Ngoài ra, chính quyền xã cũng đang làm hồ sơ để làm chế độ chính sách cho gia đình cháu Hằng. Mấy ngày nay cũng có 1 số đơn vị, các nhân đến để tài trợ cho hoàn cảnh của cháu Hằng, cũng như đặt vấn đề đưa mấy chị em, mẹ con của cháu Hằng vào trung tâm bảo trợ xã hội, tuy nhiên hiện công an đang giao cho chính quyền địa phương quản lý, chờ điều tra xong vụ việc nên xã chưa đồng ý", ông Khánh cho biết thêm.

XEM THÊM: