Bé trai 3 tuổi tử vong là do miếng bê tông từ tầng 18 rơi trúng đầu

(Dân Việt) Khám hiện trường bước đầu cơ quan chức năng xác định, bé trai đứng chơi cùng người thân ở sân chung cư trên địa bàn phường Quang Trung, TP.Vinh tử vong là do bị miếng bê tông từ tầng 18 rơi trúng đầu.

Chiều 26.12, thông tin từ Công an TP.Vinh cho biết, sau sự việc cháu trai 3 tuổi đang chơi ở sân chung cư Lotus Houes, phường Quang Trung, TP.Vinh (Nghệ An) bất ngờ bị một miếng bê tông từ trên cao rơi xuống trúng đầu khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu, Công an phường Quang Trung, Công an TP.Vinh đã có mặt khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của những nhân chứng liên quan.

Qua khám nghiệm hiện trường bước đầu cơ quan công an xác định, miếng bê tông có kích thước bằng một viên gạch nhỏ rơi từ tầng 18 của khu chung cư xuống.

Hiện trường vụ việc khiến cháu bé 3 tuổi tử vong vì miếng bê tông từ tầng 18 rơi trúng đầu. Ảnh C.T

Nguồn gốc của miếng bê tông này được xác định là mảnh vỡ ra của một nắp đậy trên tầng 18 của tòa chung cư.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, vào khoảng gần 18h ngày 25.12, một cháu bé 3 tuổi đang đứng chơi tại sân tòa nhà chung cư Lotus Houes, phường Quang Trung, TP.Vinh (Nghệ An) cùng bố mẹ thì bất ngờ bị một miếng bê tông từ trên cao rơi xuống trúng đầu.

Cháu bé bị thương nặng, máu chảy nhiều nằm gục tại sân chung cư. Phát hiện sự việc người dân đã đưa cháu bé đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng cháu đã tử vong ngay sau đó.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.