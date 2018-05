Bị đề nghị bãi nhiệm, sao bà Phan Thị Mỹ Thanh được cho thôi ĐBQH?

(Dân Việt) Chiều nay (14.5), tại Phiên họp thứ 24, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có Nghị quyết cho bà Phan Thị Mỹ Thanh thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội kể từ ngày 14.5.2018.

Bà Phan Thị Mỹ Thanh.

Theo Ban công tác đại biểu ngày 4.5.2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận được đơn của bà Phan Thị Mỹ Thanh đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Đồng Nai xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội vì lý do sức khỏe không ổn định và đang bị kỷ luật về mặt Đảng. Đảng đoàn Quốc hội đã có văn bản báo cáo Ban Bí thư. Sau khi cân nhắc nhiều mặt, Ban Bí thư đã có ý kiến đề nghị Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo xem xét, chấp nhận đơn xin thôi làm đại biểu Quốc hội khóa XIV của bà Phan Thị Mỹ Thanh theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Điều 38, Luật Tổ chức Quốc hội: “Đại biểu Quốc hội có thể xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội vì lý do sức khỏe hoặc vì lý do khác. Việc chấp nhận đại biểu Quốc hội xin thôi làm nhiệm vụ do Quốc hội quyết định. Trong thời gian Quốc hội không họp thì do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định và báo cáo với Quốc hội tại kỳ họp gần nhất”.

Tại phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc sáng nay (14.5.2018), căn cứ vào văn bản của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết cho bà Phan Thị Mỹ Thanh thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XIV kể từ ngày 14.5.2018.

Trước đó Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng; đề nghị Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo thực hiện các quy trình, thủ tục xem xét bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh theo quy định của pháp luật.

Tại thông báo kết luận kỳ họp thứ 24 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bà Phan Thị Mỹ Thanh bị kết luậ sai phạm như sau: Trước đó, tại thông báo kết luận kỳ họp thứ 24, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; sau khi cân nhắc nhiều mặt, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kết luận: Những vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh là rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí. Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh.

Cụ thể, vi phạm, khuyết điểm của bà Phan Thị Mỹ Thanh được Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ ra như sau:

Bà Thanh cùng chịu trách nhiệm về những thiếu sót, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong thời gian là Giám đốc Sở Công nghiệp (nay là Sở Công Thương), bà Thanh đã thiếu trách nhiệm trong triển khai thực hiện dự án Khu nhà tập thể Sở Công nghiệp, gây hậu quả nghiêm trọng.

Với cương vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh (từ tháng 6.2011 – 9.2014), bà Thanh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công, ký nhiều văn bản liên quan đến dự án đầu tư trái quy định, có biểu hiện tư lợi cho doanh nghiệp của gia đình đồng chí.

Bà Thanh con vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, Nhà nước trong việc đi nước ngoài.

Trước đó tại kỳ họp thứ 15, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật cảnh cáo với bà Phan Thị Mỹ Thanh.