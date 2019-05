Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải thông tin về vụ Nhật Cường Mobile

Nhật Cường Mobile là tên gọi được nhiều người biết đến, còn tên đầy đủ doanh nghiệp là Công ty Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Ngoài Nhật Cường Mobile, công ty này còn có một thành viên khác là Nhật Cường software. Mới được thành lập mô hình công ty và đi vào hoạt động chính thức từ năm 2016, nhưng Nhật Cường software đã trúng thầu nhiều dự án lớn về công nghệ của Hà Nội như: Cơ sở dữ liệu dân cư, phần mềm lưu trú trực tuyến, phần mềm hộ chiếu online, đặc biệt là giải pháp dịch vụ công trực tuyến liên thông 3 cấp.. Ngày 9/5 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 9 địa điểm liên quan đến Công ty Nhật Cường tại Hà Nội, thu giữ hàng ngàn điện thoại di động, Ipad, phụ kiện các loại... để phục vụ điều tra. Đến ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Hà Nội. Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc cùng 8 đồng phạm về tội "Buôn lậu", quy định tại khoản 4 điều 188 Bộ luật hình sự và tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3 điều 221 Bộ luật hình sự. Do chủ của Nhật Cường đã bỏ trốn nên Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc.