Bí thư Hoàng Trung Hải: Phải thấy xấu hổ khi để phố phường ngập rác

Hà Nội sẽ lập đề án xóa sổ “bếp than tổ ong” Tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố triển khai quyết liệt hơn chương trình hạn chế tiến tới "xóa sổ", cấm sử dụng than tổ ong trong các khu chung cư và tăng cường kiểm tra đề án này. Việc cấm bếp than tổ ong vừa góp phần phòng chống cháy nổ vừa đảm bảo môi trường sống cho chính các cư dân. “Đề án này các đồng chí cần sớm trình, phê duyệt để đưa ra thời điểm dừng sử dụng than tổ ong trên toàn thành phố, trước hết ở các quận nội thành” – Bí thư Hoàng Trung Hải nói. Được biết, 1.870 tấn là khối lượng khí CO2 mà bầu không khí tại Thủ đô Hà Nội phải gánh chịu mỗi ngày, chỉ tính riêng từ việc sử dụng bếp than tổ ong. Đây là con số đáng chú ý nhất trong một thống kê được Chi cục Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Hà Nội đưa ra. Trước thực trạng đáng báo động đó, đơn vị này đã đưa ra lộ trình từ nay đến năm 2020 sẽ "xóa sổ" bếp than tổ ong trên địa bàn toàn TP.Hà Nội.