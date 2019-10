Bí thư Khánh Hòa Lê Thanh Quang bị bệnh hiểm nghèo nên chưa kỷ luật

(Dân Việt) Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Lê Thanh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, do ông Lê Thanh Quang đang mắc bệnh hiểm nghèo, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chưa xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Lê Thanh Quang (ảnh báo Khánh Hòa).

Ông Lê Thanh Quang là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Tại kỳ họp thứ 38, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa và kết luận:

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác quản lý, sử dụng đất và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giao đất, cho thuê đất, giao rừng, cho thuê rừng, đấu thầu, đầu tư, quy hoạch kiến trúc, xây dựng, tài chính, thuế…, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát rất lớn tài sản và ngân sách nhà nước.

Tại kỳ họp 39, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, ông Lê Thanh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, do ông Lê Thanh Quang đang mắc bệnh hiểm nghèo, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chưa xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định.

Ông Lê Thanh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Sau kết luận này, ông Lê Thanh Quang đã có đơn gửi các cơ quan chức năng xin nghỉ hưu sớm vì lý do sức khỏe. Theo ông Lê Quang Thưởng, nguyên Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương, ông Lê Thanh Quang thuộc diện cán bộ do Bộ Chính trị quản lý, việc ông Quang xin nghỉ trước tuổi sẽ do Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Vẫn theo ông Thưởng, trường hợp đảng viên đang bị xem xét thi hành kỷ luật Đảng thì không thể xin nghỉ hưu, không được luân chuyển công tác, nghỉ việc được mà phải đợi tổ chức quyết định thi hành kỷ luật.

Theo ông Ngô Văn Sửu, nguyên Vụ trưởng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, về nguyên tắc cán bộ, đảng viên bị phát hiện mắc vi phạm, khuyết điểm đến mức tổ chức phải xem xét thi hành kỷ luật thì không được nghỉ hưu sớm hay nghỉ việc, nhưng khi xem xét, giải quyết, tổ chức sẽ căn cứ vào từng hoàn cảnh cụ thể để quyết định phù hợp. “Liên quan đến kỷ luật Đảng hay kỷ luật hành chính ngoài thể hiện sự nghiêm minh cũng thể hiện tinh thần nhân văn, nên tổ chức cũng có sự linh hoạt chứ không phải lúc nào cũng thực hiện một cách nguyên tắc”, ông Sửu nói.