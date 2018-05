Bí thư Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi hỗ trợ các “hiệp sĩ”

(Dân Việt) Cuối giờ chiều nay (14.5), Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm hỏi, động viên các hiệp sĩ bị cướp đâm trọng thương tối 13.5. Tại đây, ông cam kết sẽ tạo mọi điều kiện chữa trị tốt nhất cho các hiệp sĩ, đồng thời kêu gọi người dân chung tay hỗ trợ những người quên mình vì sự bình an của thành phố.

Tại Bệnh viện Thống Nhất, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đã thăm hỏi, động viên hai hiệp sĩ Nguyễn Đức Huy và Đinh Phú Quý. Cả hai hiệp sĩ này đều đang là sinh viên năm cuối tại hai trường đại học trên địa bàn thành phố.

Thay mặt người dân thành phố, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của các hiệp sĩ, vì bình yên của thành phố. Ông nhấn mạnh thành phố không thể chấp nhận hành vi manh động gây mất trật tự an toàn xã hội và ảnh hưởng đến đời sống văn minh. Do đó các cơ quan chức năng sẽ quyết tâm đưa hung thủ ra ánh sáng để trừng trị thích đáng.

Trong ngày, cơ quan công an đã bắt được một nghi phạm, một đối tượng khác cũng đang bị truy bắt.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân (người đứng giữa, hàng đầu) thăm hỏi sức khỏe hiệp sĩ Nguyễn Đức Huy.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ, trong buổi tiếp xúc cử tri huyện Bình Chánh sáng nay, nhiều cử tri đã thông tin nhiều về vụ án nghiêm trọng này. Có những cử tri đã trách thành phố rằng: Tại sao lại để các hiệp sĩ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm này? Rồi có những cử tri kêu gọi thành phố và người dân hỗ trợ hiệp sĩ. Thành phố ghi nhận hết tấm lòng các hiệp sĩ và hứa sẽ chăm lo chu đáo để các hiệp sĩ mau chóng lành vết thương.

Khi được biết hai hiệp sĩ đang điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất đều đang là sinh viên năm cuối, Bí thư Nhân đề nghị các cá nhân, đơn vị liên quan sớm thông báo đến trường để trường tạo điều kiện cho các em sớm hoàn thành khóa học, để việc học không bị gián đoạn.

Trường hợp hai hiệp sĩ không có bảo hiểm y tế, các cơ quan cần hỗ trợ chi phí điều trị. Nếu có khó khăn, phải báo cáo ngay với thành phố để có biện pháp xử lý.

Còn tại Bệnh viện 115, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đã ân cần đến thăm hỏi hiệp sĩ Trần Văn Hoàng, cùng gửi lời cảm ơn đến thân nhân của anh. Hoàng là người bị thương nghiêm trọng nhất với đa chấn thương, gãy xương sườn số 6 và số 10, có vết thương thấu bụng dài 20cm, bị lòi ruột. Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân đã hồi sức tích cực. Hiện bệnh nhân đã ổn, tiếp xúc tốt, sinh hiệu tạm ổn và đã truyền 4 đơn vị máu.

Tại buổi thăm hỏi các hiệp sĩ, thông qua báo chí, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cũng kêu gọi báo chí đưa tin chính xác để người dân yên tâm trước hoạt động phòng chống tội phạm của thành phố. Đặc biệt ông kêu gọi người dân chung tay ủng hộ, trợ giúp một phần chi phí để hỗ trợ cho các hiệp sĩ bị nạn trong quá trình săn bắt cướp. Riêng thành phố cũng sẽ xem xét cấp bằng khen và có biện pháp hỗ trợ cho các hiệp sĩ.

Nhân đây ông cũng căn dặn các y bác sĩ cố gắng chăm lo cho các hiệp sĩ một cách chu đáo. Ông tin tưởng rằng với thiết bị hiện đại cùng đội ngũ y bác sĩ tay nghề cao, sức khỏe của các hiệp sĩ sẽ nhanh chóng bình phục.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM kêu gọi hỗ trợ các hiệp sĩ.

Như Dân Việt đã thông tin, khoảng 20h30 ngày 13.5, nhóm "hiệp sĩ" Tân Bình gồm các anh: Thôi, Nam, Hoàng, Huy, Quý, Đinh Văn Tài (27 tuổi, ngụ quận 10) và anh Lê Văn Tuyên (24 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa, trú quận 1) lưu thông trên 4 xe máy trên khu vực quận 3, TP.HCM.

Khi nhóm "hiệp sĩ" đi đến khu vực Bắc Hải, quận 10, phát hiện 2 thanh niên đi xe máy có biểu hiện trộm cắp tài sản nên tiến hành bám đuổi theo từ khu Bắc Hải, quận 10 về đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3.

Khi 2 đối tượng chạy đến trước số nhà 348C đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3 thì phát hiện một xe máy hiệu SH đang dựng trước địa chỉ trên. Lúc này, đối tượng ngồi sau xuống xe và đi lại xe SH dùng dụng cụ bẻ khóa để trộm cắp tài sản. Thấy vậy, nhóm "hiệp sĩ" đường phố tổ chức vây bắt đối tượng.

Khi tiếp cận đối tượng đang bẻ khóa xe, đối tượng này rút dao tự chế giấu trong người ra đâm trúng nhiều thành viên trong nhóm "hiệp sĩ" và lên xe bỏ chạy về hướng ngã sáu Dân Chủ, quận 3 tẩu thoát. Người dân đưa 2 hiệp sĩ vào bệnh viện cấp cứu nhưng vì thương tích nặng nên cả 2 đều tử vong. Còn các anh Hoàng, Quý, Huy vẫn đang được điều trị. Riêng anh Tài và anh Tuyên không bị thương.

Công an quận 3 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời, trích xuất hình ảnh camera an ninh xung quanh để nhận dạng nhóm đối tượng.

Công an xác định nhóm đối tượng đã dùng dao tự chế đâm 5 thành viên trong đội "hiệp sĩ" Tân Bình thương vong. Các đối tượng trong nhóm trộm gây ra vụ việc được xác định ở quận 12, đều có tiền án, tiền sự và là dân giang hồ có số má.

Hiện công an đã bắt giữ một nghi phạm. Nhiều trinh sát công an đang truy bắt các đối tượng còn lại.